CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey:

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, o senenin bu sene olacağını belirterek, “Buna inanın. Birlikte başarma zamanı. Siz varsanız kesinlikle başarırız” dedi.

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, dün adaylığının açıklanmasının ardından bugün ilk olarak Ankara’da Anıtkabir’e gitti. Bozbey, ardından Bursa’ya doğru yola çıktı. İlk olarak İnegöl’e uğrayan Bozbey, daha sonra kendisini Kestel Barakfakih’de karşılayan vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra, Bozbey Kent Meydanı’nda kendisini bekleyen partililerle buluştu.

Bozbey, “Sizlerin desteği ve isteğiyle buradayız. Hizmet ve Bursa’yı gülümsetmek için buradayız. Tarih boyunca hep önder olmuş, Yenişehir, İznik’i ile başkent olmuş Bursa. 17 ilçesiyle Türkiye’nin dördüncü büyük şehri Bursa” dedi.

“Bitişiğimizde Nilüfer örneği var”

"Bursa’nın simgesi Ulucami’yi, Tophane sırtlarını görmek ne mümkün" diyen Bozbey, “Bursa 60’lı yıllardan kurulan ilk fabrikalardan itibaren çehresi çok değişti. Uzun süreden beri var olan ulaşım, kentsel dönüşüm, çevre, işsizlik, turizm sorunu yok mu? 2016 yılında Türkiye’nin en fazla gelir aldığı yıldır 40 milyar dolar. Bursa’ya 136 milyon lira düştü. Bu güzel kentte çok güzel eserler ve miraslar var. Hangileri ortada. Bunları ortaya çıkaracağız. Tüm bunları değerlendirdiğimizde Bursa’da birlikte yönetim sorunu var. Kimse kimseye sormuyor, danışmıyor. Ama bitişiğimizde Nilüfer örneği var, birlikte yönettik ne hale geldi. Birlikte, beraber, demokrasi içinde yönetmeyi Bursa’da da göreceğiz. Hep birlikte bunu sağlayacağız” diye konuştu.