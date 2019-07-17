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CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

"Bursa şehir merkezindeki kamu hastaneleri kapatılmamalı"

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte şehir merkezindeki kamu hastanelerinin kapatılmaması gerektiğini söyledi.

Aydın, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'de sağlık sisteminin çöktüğünü, şehir hastaneleriyle bu durumun yeni bir boyut kazandığını" öne sürdü.

Bursa'nın hastane ve yatak sayısı ihtiyacı olduğunu, ancak şehir hastanesinin hizmete alınmasıyla üç kamu hastanesinin kapatıldığını belirten Aydın, bu üç kamu hastanesinin yatak kapasitesinin 800'e yakın olduğunu kaydetti.

Bu kamu hastanelerinin şehir merkezinde olduğunu ve yürüyerek ulaşılabildiğini dile getiren Aydın, "Bunları kapatıp 20 kilometre ötede, 20 yıllık kira karşılığı yapılan bu hastanelere acil durumda hastaların nasıl yetiştirileceği de ayrı bir konu." dedi.

Şehir hastaneleriyle ilgili doluluk sözü verilmediğinin söylendiğini aktaran Aydın, "Ancak Bursa'daki şehir hastanesini doldurmak için şehir merkezindeki üç kamu hastanesini kapatıyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin, hastane, yatak sayısı, doktor, hemşire ihtiyacı olduğunu ancak modelin böyle olmaması gerektiğini öne süren Aydın, "Doluluk garantisi verilmemeli. Hadi bunları yaptınız, en azından şehrin merkezinde rahat ulaşılabilen hastaneler olmalı." diye konuştu.

Aydın, Bursa şehir merkezindeki kamu hastanelerinin kapatma kararından vazgeçilmesini istedi.

- "Sözleşmeleri kamuoyu adına görmek istiyoruz"

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da şehir hastaneleri arazilerinin ücretsiz verilip verilmediğini sordu.

Bursa'da sağlık çalışanlarının üzerinde büyük bir iş yükü olduğunu belirten Özkan, sağlık personelinin şehir hastanesine aktarılmasının bu iş yükünü iyice artıracağını savundu.

Özkan, "Bursa Şehir Hastanesiyle ilgili sözleşmeleri kamuoyu ve Bursa halkı adına görmek istiyoruz." diye konuştu.

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