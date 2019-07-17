CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte şehir merkezindeki kamu hastanelerinin kapatılmaması gerektiğini söyledi.

Aydın, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'de sağlık sisteminin çöktüğünü, şehir hastaneleriyle bu durumun yeni bir boyut kazandığını" öne sürdü.

Bursa'nın hastane ve yatak sayısı ihtiyacı olduğunu, ancak şehir hastanesinin hizmete alınmasıyla üç kamu hastanesinin kapatıldığını belirten Aydın, bu üç kamu hastanesinin yatak kapasitesinin 800'e yakın olduğunu kaydetti.

Bu kamu hastanelerinin şehir merkezinde olduğunu ve yürüyerek ulaşılabildiğini dile getiren Aydın, "Bunları kapatıp 20 kilometre ötede, 20 yıllık kira karşılığı yapılan bu hastanelere acil durumda hastaların nasıl yetiştirileceği de ayrı bir konu." dedi.

Şehir hastaneleriyle ilgili doluluk sözü verilmediğinin söylendiğini aktaran Aydın, "Ancak Bursa'daki şehir hastanesini doldurmak için şehir merkezindeki üç kamu hastanesini kapatıyorlar." diye konuştu.