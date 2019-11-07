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CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 12:56 | Son Güncelleme

"Sahip olduğunuz bağımsızlığı, özgürlüğü, hakları borçlu olduğunuz büyük Atatürk'ü unutturmaya çalışsanız da çocukların yüreğinde, beyninde Atatürk sevgisini bin kat daha artırdınız"

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Sahip olduğunuz bağımsızlığı, özgürlüğü, hakları borçlu olduğunuz büyük Atatürk'ü unutturmaya çalışsanız da geri çevirdiğiniz çocukların yüreğinde, beyninde Atatürk sevgisini bin kat daha artırdınız." dedi.

Kayışoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bursa'da 13 yıldır Türkiye Atletizm Federasyonu ile bir sivil toplum kuruluşu tarafından koşu düzenlendiğini, öğrencilerin de milli eğitim müdürlüğünün oluruyla koşuya katıldığını söyledi.

Bu yıl ilk kez koşunun adının "10 Kasım Atatürk'ü Anma Okullararası Kros Yarışması" olarak belirlendiğini dile getiren Kayışoğlu, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de 25 Ekim'de okullara yazı göndererek, ilgili öğrencilerin müsabakaya katılabileceğine ilişkin duyuru yapılmasını istediğini aktardı.

Öğrencilerin, 25 Ekim'den bu yana hem Atatürk'ü anmak hem de müsabakaya katılmak için hazırlandığını söyleyen Kayışoğlu, "Dün akşam saat 17.00 sıralarında Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara yazı göndererek '10 Kasım Atatürk'ü Anma Okullararası Kros Yarışması'na ilişkin yazıyı sehven gönderdik. Biz aslında bu koşuya onay vermedik.' diyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin daha sonra bir aydır çalıştıkları koşuya katılmak için Bursa'daki Botanik Park'a gittiklerini aktaran Kayışoğlu, "Öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aranıyor, ilçedeki öğrencilerin bu koşuya katılmamaları isteniyor ve baskı yapılıyor. Çocuklar da öğretmenlerinin de engellemesiyle üzüntüyle koşuya katılmıyorlar. Hiçbir gerekçe de yok. Yalnızca 'Sehven yazı gönderdik' gibi gerekçe var." dedi.

13 yıldır gerçekleştirilen ve bu yıl 10 Kasım nedeniyle Atatürk'ü Anma koşusu olarak isimlendirilen etkinlikle ilgili yaklaşımın akla "Atatürk'ten rahatsızlığınız nedir?" sorusunu getirdiğini savunan Kayışoğlu, "Şunu bilin, yeni bir tarih yazmaya çalışsanız da Atatürk'ü unutturmaya çalışsanız da bugün sahip olduğunuz bağımsızlığı, özgürlüğü, hakları borçlu olduğunuz büyük Atatürk'ü unutturmaya çalışsanız da geri çevirdiğiniz çocukların yüreğinde, beyninde Atatürk sevgisini bin kat daha artırdınız." değerlendirmesinde bulundu.

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Okullararası Kros Yarışması Bursa CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

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