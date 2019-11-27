CHP Bursa Milletvekili Sarıbal: "İthalatçı ülke konumundayız"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Pamuğundan tutun pirincine kadar, hayatın her alanında, üç dört ürün hariç ciddi anlamda ithalatçı ülke konumundayız. Demek ki artık bu sektörün anahtarı sizin elinizde değil." dedi.

Sarıbal, partisinden bazı milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 3. Tarım Orman Şurası ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

En son AK Parti döneminde, 2004 yılında yapılan ve Ankara'da gerçekleştirilen ikinci şuradan 15 yıl sonra üçüncüsünün gerçekleştirildiğini belirten Sarıbal, o zamandan bu yana öngörülen hemen hemen hiçbir şeyin gerçekleşmediğini öne sürdü.

Sarıbal, 60 maddelik bir sonuç bildirgesi olduğunu ifade ederek, bu maddelerden birinin tarımda rekabeti öngördüğünü aktardı.

Türkiye'de rekabete dayalı bir tarım politikası olamayacağını savunan Sarıbal, bunun gıda egemenliği ve güvenliğini riske sokacağını ileri sürdü.

- "34 milyon dönüm arazi tarım dışında"

Bildirgenin atıl tarım arazileri için alternatif modeller üretmekle ilgili maddesiyle alakalı da konuşan Sarıbal, "Bırakın alternatif üretme meselesini, atıl tarım alanlarını üretime geçirmedikleri gibi yaklaşık 34 milyon dönüm arazi tarım dışına kalmış durumda. Gelecekte bu rakamın büyük bir alana ulaşacağını da bu yılki pamuk, buğday, ayçiçeği fiyatları üzerinden rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.