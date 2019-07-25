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CHP çalıştayı için hazırlıklar tamamlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi çalıştayı için yapılan hazırlıklar tamamlandı.25 Temmuz Perşembe ile 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları çalıştayı için Hüdai Kaplıcaları’ndaki otele belediye başkanları, milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin katılımı başladı.

CHP çalıştayı için hazırlıklar tamamlandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi çalıştayı için yapılan hazırlıklar tamamlandı.
25 Temmuz Perşembe ile 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları çalıştayı için Hüdai Kaplıcaları’ndaki otele belediye başkanları, milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin katılımı başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gece saatlerinde Sandıklı’ya gelmesi ve çalıştayın yapılacağı otele geçmesi bekleniyor.

CHP çalıştayı için hazırlıklar tamamlandı

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