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CHP Çan İlçe Başkanı'nın ofisine giren hırsızlar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 20:16 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çan İlçe Başkanı Avukat Ümran Aydın'ın ofisinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Onur Alp ARSLAN/ÇAN(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çan İlçe Başkanı Avukat Ümran Aydın'ın ofisinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çan ilçesinde geçtiğimiz gün CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın'ın Atatürk Mahallesi Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesi üzerinde bulunan ofisinde hırsızlık olayı meydana geldi. Ofiste, diz üstü bilgisayarı, flaş bellekleri ve bazı evrakları çalınan Ümran Aydın'ın polis ekiplerine durumu bildirmesi üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında çok sayıda güvenlik kamerası ile MOBESE görüntüleri tarandı. Çalışma sonucu hırsızlığı gerçekleştirdiği saptanan şüpheliler İbrahim Ata (45) ile Sedat Boduroğlu 50) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ata ve Boduroğlu tutuklandı.

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