"CHP, çaresizliğini, kısırlığını ortaya koymuştur"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP, MHP ve Devlet Bahçeli aleyhtarlığını politikalarının merkezine alarak çaresizliğini, kısırlığını ortaya koymuştur." ifadesini kullandı. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili itirazların Yüksek Seçim Kurulunun gündemine girmesinden bu yana CHP sözcülerinin açıklamalarında yüksek gerilim içeren bir telaş vurgusu olduğunu belirtti. Semih Yalçın, "Asıl telaş ve gerginlik üretim kaynağı, MHP lideri Sayın Bahçeli'yi telaş içinde olmakla suçlayan CHP'nin kendisidir.

Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarına Faik Öztrak'ın yemeyip içmeyip alelacele cevap vermesi CHP'de hakim telaş ve endişenin açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu. "CHP, YSK'nin vereceği karardan neden bu kadar korkmaktadır?" diye soran Yalçın, "CHP, İstanbul'da seçimi bir kaptıkaçtıya bindirmiştir. CHP, endişeli, sabırsız, huzursuz, adeta yangından kaçırdığı malı nereye saklayacağını bilemeyen bir şekilde, hemen dolmuşa binmeye hazır vaziyettedir." görüşünü ifade etti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Aşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftler Pursaklar Belediye Başkanı AK Parti'li Yılmaz istifa etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

YSK'nin görevinin başında olduğunu ve nasıl olsa kararını vereceğini belirten Yalçın, şunları kaydetti: "CHP, politika atmosferinin sürekli yüksek hararet içinde olmasını istemektedir.

Çünkü CHP bundan beslenmekte, belirsizliklerden gıdalanmaktadır.

Genel Başkanları YSK'de yargıçların bulunduğunu ve hukuka güvendiğini açıklamıştır ama sözcüler başka telden çalmaktadır." CHP'nin, Devlet Bahçeli'yi "hakimleri hukuk cinayetine azmettirmek" ile itham ettiğini bildiren Yalçın, "Bu akıl tutulmasının arkasında, antidemokrat, hukukun üstünlüğüne inanmayan, yargıya güvenmeyen ve milli iradenin tecellisinden de şüphe duyan tutarsız, ikircikli bir politik anlayış yatmaktadır." ifadesini kullandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik ahlaken bir insana yakışmayacak ifadeler kullandığını belirten Yalçın, "Bu haliyle, siyasette polemik üslubunu beceremeyip belden aşağıya çeken siyaset zennelerine dahil olan son örnektir.

CHP, MHP ve Devlet Bahçeli aleyhtarlığını politikalarının merkezine alarak çaresizliğini, kısırlığını ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.