CHP: 'Çavuşoğlu'nun Sessizliği Ülke İtibarını Zedeliyor'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye’yi temsil ettiği Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyeliği sırasında Ukrayna’da para karşılığında lobicilik faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla ilgili açıklama yapması gerektiğini söyledi.

CHP’li Özel, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “ahlak dışı uygulamalara karışmış bir bakan” olarak Çavuşoğlu’nu hedef aldığını ve CHP olarak iddiaları araştırdıklarını dile getirdi.

Özel, “Çavuşoğlu’nun uluslararası lobicilik faaliyetlerine katıldığı ve yüklü bir ödeme aldığı iddiaları var. Türk dış politikasını temsil eden bir kişinin böyle bir skandalda adı geçtiği için hemen açıklama yapması gerekiyor. Sessiz kaldığı her dakika ülkenin itibarını zedeler” açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklu eski kampanya direktörü Paul Manafort’un lobicilik faaliyetlerinde bulunmaları için AKPM’deki parlamenterlere ödemelerde bulunduğu ve bu şekilde Ukrayna’daki seçimlere müdahale girişimi yürüttüğü iddiası gündemde. Organized Crime and Corruption Reporting Project (Organize Suçlar ve Yolsuzlukları Bildirme Projesi - OCCRP) kapsamında, Manafort’un e-posta yazışmaları yayımlanarak, Ukrayna’nın siyasetini etkilemek üzere Avrupalı parlamenterlere Euro olarak ödemeler yapılmasını sağladığı iddia edildi.

