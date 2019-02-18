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CHP Çaycuma ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 17:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve yönetimi görevden alındı.

CHP Çaycuma ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve yönetimi görevden alındı.
CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol'un, mevcut belediye başkanı ve adayı Bülent Kantarcı ile birlikte hazırladıkları belediye meclis üyesi adayı listesi yönetim kurulu tarafından onaylanmadı. Listenin onaylanmamasına tepki gösteren başkan Kantarcı, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu şekilde seçime girmesinin mümkün olmadığını belirterek, "15 Şubat 2019 Cuma günü seçilebilecek sıralardaki meclis adaylarını İlçe Başkanı Tuncay Akyol ile uzlaşarak belirlemiştik. 16 Şubat Cumartesi günü akşam ise, İlçe Başkanı Tuncay Akyol, listenin yönetim kurulu tarafından reddedildiğini bana tebliğ etmiştir. Bu durumda mevcut CHP İlçe Yönetimi ile seçime girmem söz konusu değildir. Üzülerek kamuoyu ile paylaşıyorum" dedi.
CHP Genel Merkezi'nde bugün yapılan MYK toplantısının ardından CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve yönetimi görevden alındı. Tuncay Akyol, görevden alınmasıyla ilgili, "Yazısı şu an elimize ulaştı. Genel merkezimizin takdiridir, görevden almış, diyecek bir şey yok" dedi.

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