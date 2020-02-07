CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı! Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın programına çıkacak mı?

CHP'nin CNN Türk'ü boykot kararı almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da partisinin kararına uydu.
İmamoğlu, 12 Şubat tarihindeki Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına katılmayacağı öğrenildi.
CHP, NEDEN CNN TÜRK'Ü BOYKOT KARARI ALDI?
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 3 Şubat'ta gerçekleşen toplantısında alınan boykot kararını açıklayan Özkan, "Partimize ve partililerimize tuzak kurma, kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle, CHP’lilerin CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmaması kararını almıştır" demişti.