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CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı! Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın programına çıkacak mı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2020 10:48 | Son Güncelleme

CHP'li Tuncay Özkan'ın boykot açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 12 Şubat'taki Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı! Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın programına çıkacak mı?

CHP'nin CNN Türk'ü boykot kararı almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da partisinin kararına uydu.

EKREM İMAMOĞLU AHMET HAKAN'IN PROGRAMINA KATILMAYACAK

İmamoğlu, 12 Şubat tarihindeki Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına katılmayacağı öğrenildi.

CHP, NEDEN CNN TÜRK'Ü BOYKOT KARARI ALDI?

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 3 Şubat'ta gerçekleşen toplantısında alınan boykot kararını açıklayan Özkan, "Partimize ve partililerimize tuzak kurma, kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle, CHP’lilerin CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmaması kararını almıştır" demişti.

tuncay


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Ekrem İmamoğlu cnn türk CHP

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