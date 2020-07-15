CHP 'çoklu baro' kanununu AYM'ye götürüyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını, gazilerin önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

Bugün TBMM'de "bir ayıba" şahitlik ettiklerini kaydeden Altay, "15 Temmuz kalkışması, Erdoğan'ı hedef alan bir kalkışma değildir. 15 Temmuz kalkışması, TBMM'ye ve demokrasiye yönelik bir kalkışmadır. Bunun böyle bilinmesi, algılanması ve değerlendirilmesi herkes için bir zarurettir." diye konuştu.

Meclis'te 15 Temmuz özel oturumunun yapılmadığını dile getiren Altay, "Biz, bunun neden yapılmadığı konusunu biliyoruz. Erdoğan, bunu her ne kadar Kovid bahanesiyle yaptırmamış olsa da, bugün TBMM'de 15 Temmuz özel oturumu yapılsaydı biz 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağını ve sorumlularını, TBMM'nin gündemine taşıyacaktık." ifadelerini kullandı.

"SORMA İMKANIMIZ ELİMİZDEN ALINDI"

Meclis'te özel oturum yapılmış olsaydı 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan 338 milyon liranın neden verilmediğini soracaklarını dile getiren Altay, şöyle devam etti:

"FETÖ borsasını kimlerin kurduğunu, kimlerin hangi paraları alarak FETÖ'cüleri tahliye ettirdiklerinin hesabını soracaktık. Hangi FETÖ'cülerin rektör olarak atandığının hesabını soracaktık. FETÖ'cülerin dışarıda, FETÖ'cü olmayanların gözaltına alındığını söyleyen AK Parti'nin sayın milletvekilinden bunu bize açıklamasını isteyecektik. 'Hepimiz Pensilvanya'ya gittik, o dönemde ticarette, siyasette ve bürokraside yükselmenin yolu orasıydı' diyen milletvekilinden bu sözüne bir açıklama getirmesini isteyecektik. İstanbul Birinci Boğaz Köprüsünün girişine yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtında kullanılan mermerlerin, hangi FETÖ'cünün şirketinden satın alındığını, 15 Temmuz'dan önce aynı şirkete 33,5 milyon teşviğin ne amaçla verildiğini soracaktık. Bütün bunları sorma imkanımız, elimizden alındı."