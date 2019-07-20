AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'nin belediyecilik anlayışıyla ilgili olarak, "Belediyecilik tarihinde CHP çöp, çukur, çamur ve militan kadrolarla anılır. Belediye seçimleri öncesinde 'Biz hiçbir arkadaşı işten çıkarmayacağız' dediler ve sözlerinde durmadılar, yüzlerce insanı işten çıkardılar." dedi.

AK Parti'nin 15 il, 104 ilçe, il genel meclisi, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir otelde düzenlenin "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı"na katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, belediyeciliğin aşk, sevda, gayret ve heyecan işi olduğunu söyledi.

Özhaseki, belediyeciliğin zorlayarak yapılacak iş olmadığına işaret ederek, "Bizler toplantıda belediyecilik mantığımızın ne olduğunu anlatmaya çalışacağız, tecrübeli arkadaşlarımız tecrübelerini anlatacak." diye konuştu.

Bu noktada tespit ettikleri önemli konular olduğunu anlatan Özhaseki, şunları dile getirdi:

"Birçok arkadaşımız belediyecilikten gelmiyor, belediyeciliğin bir okulu yok. İşini bırakarak hizmet için işbaşına geliyor. Karşılaştığı ortamda iyilik olarak yaptığı bazı işler ileride dava olarak geri dönüyor. Mevzuatı bilmeden olmaz, burada birbirimizi eğiteceğiz. Arkasından şehircilik nedir, şehre nasıl bakılır, medeniyetin inşası yolunda neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalışacağız."