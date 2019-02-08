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CHP Çorlu İlçe Yönetim Kurulu istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer: - "Birçok tercihin travmatik sonuçları olacağını görüyoruz. Bütün koşulların avantajımıza seyrettiği bir seçim döneminde bu fırsatın heba edilmesinin faturası ağır olacaktır"

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Çorlu İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer ile 16 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti.

CHP İlçe Başkanı Dönmezer, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, ön seçim isteklerine CHP Genel Merkezince olumlu yanıt alamadıklarını ileri sürdü.

Aday belirleme yönteminin yanlış olduğunu savunan Dönmezer, şöyle devam etti:

"Kısaca, belediye başkanlığı için ön seçim istedik, 'olmaz' dediler. 'Meclis üyelikleri için istiyorsanız ön seçim yapabilirsiniz' dediler 'tamam' dedik. Ses soluk çıkmadı. Şimdi de, 'biz il, ilçe başkanlıklarımıza güvenmiyoruz, listeleri biz teslim edeceğiz' diyorlar. Yani yetki vermedikleri kişilerden, sorumluluk bekliyorlar. 'Sürecin hiçbir yerine müdahil olma ama sonuçta da sorumluluk senin' diyorlar. Bu tavır da ne yazık ki ahbap-çavuş, dost-akraba ilişkilerinin ön plana çıkmasına ya da aşiret ağalarının aday olarak belirlenmesine sebep oluyor.

CHP'de tuzu kuru olanlardan değiliz biz, Çankaya, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Çorlu buraları aldık mı bizlere yetmiyor. Seçim gecesi Niğde, Sivas, Erzincan, Rize, Malatya haritada sarı işaretlendiği zaman içimiz acıyor. Değerli arkadaşlarım, sayın belediye başkan adayımız da her ortamda bizlerle çalışmak istemediğini dile getirmiştir. Bu sunulan şartlar, özetle 'CHP'de aktif siyaset yapmayın' demektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve çağdaş sosyal demokrat değerlere gönülden bağlı, sade bir CHP üyesi olarak kalmayı tercih ediyoruz. Bu anlayışla CHP Çorlu İlçe Başkanlığı'ndan ve yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ediyoruz.''

-"Travmaya yol açar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi tarafından aday seçme sürecinin ileride olumsuzluklara yol açacağını iddia eden Dönmezer, "Son söz olarak, adaylaştırma sürecinin Sayın Genel Başkan ve MYK tarafından doğru yürütülmediğini düşünüyoruz. Birçok tercihin travmatik sonuçları olacağını görüyoruz. Bütün koşulların avantajımıza seyrettiği bir seçim döneminde bu fırsatın heba edilmesinin faturası ağır olacaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri olarak başta Çorlu ve Tekirdağ olmak partimizin başarılı olması için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP İlçe Yönetimi Çorlu istifa

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