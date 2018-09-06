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CHP cumadan sonra yerel seçim havasına girecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 11:11 | Son Güncelleme

Milletvekili genel seçimleri sonuçlarının muhasebesi yapılan CHP'de, yerel seçim havasına yarın toplanacak olağanüstü MYK'yle girilecek - MYK sonrası düzenlenecek PM ile yol haritasını belirleyecek parti, bin 398 seçim bölgesinde her kesimden oy alabilecek adayları titizlikle değerlendirecek - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Anketler yapacağız, örgütün taleplerini değerlendireceğiz, görevlendireceğimiz arkadaşlarla saha çalışması yapacağız. Mutlaka bütün kesimlerin, bütün siyasi düşüncelerin desteğini alacak, onayını alacak, güvenini kazanacak adayları bulacağız"

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre CHP, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısında milletvekili genel seçimlerini değerlendirmişti.

PM'de vakit kaybetmeden yerel seçim hazırlıklarına başlanması kararlaştırılmıştı. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da MYK'yi yarın olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

MYK toplantısının ardından gelecek hafta içinde en üst organ olan PM'nin toplanacağı partide, yerel seçim strateji belgesine son şekli verilecek.

CHP ay sonunda ise Bolu'da 3 günlük kampa girecek. Kampta hazırlıkları son bir kez daha değerlendirilecek ve tam anlamıyla yerel seçimlere dönük çalışmalara başlanacak.

Torun, bin 398 seçim bölgesini masaya yatırdıklarını ve 2014'ten bu yana seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini belirterek, "İttifak olasılıklarını da ortaya koyarak, yani AKP-MHP ittifakı olduğunda ne olur ya da AKP- MHP ittifakı olursa biz nasıl bir ittifak kurabiliriz, bütün bu sonuçları matematiksel olarak da değerlendiriyoruz." dedi.

"AKP-MHP ittifakı şu anda kurulsa dahi bunun genel seçim ittifakı gibi olması mümkün değil. Yasal olarak da mümkün değil. Ama ittifakın nasıl kurulacağına tabanda halk karar verir. Bu geçmiş yerel seçimlere bakıldığında da böyledir. Yani tabanda, işte biz ittifak kurduk şöyle olacak böyle olacak demekle sonuç alınmıyor. İlla bütün seçmen verilen karara uyacak diye bir şey yok. Çünkü yerel seçim daha çok adayın öne çıktığı bir seçimdir o yüzden ittifaka tabanda halk karar verir."

CHP olarak her kesimden oy olacak adaylara yöneleceklerini bildiren Torun, "Sadece millet ittifakından değil ,AKP'den de MHP'den de oy alacak, herkesten oy alacak aday seçeneğini değerlendirmek lazım. O profildeki adayları öne çıkarmak lazım." diye konuştu.

Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce hedef koyduğu büyükşehirleri kazanmak için çaba sarf edeceklerini de söyledi.

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