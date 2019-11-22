CHP 'Cumhuriyet Halk Fırkası' zihniyetini ortaya koydu (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 19:10 | Son Güncelleme

'ERKEN SEÇİM TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE DEĞİLDİR'  AK Parti Genel Başkanvekili Prof.

'ERKEN SEÇİM TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE DEĞİLDİR'
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Seddar Yavuz tarafından karşılanan Kurtulmuş, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin bazı siyasi parti temsilcilerinin 'erken seçim' çağrısını hatırlattığı Kurtulmuş, 2023'e kadar Türkiye'nin genel seçim yapmasının mümkün olmayacağını söyledi. Kurtulmuş, "Şimdi bir kere erken seçim, öncelikle siyasi şartların olgunlaşması durumunda ortaya çıkan bir meseledir. Türkiye'de de geçmiş dönemlerde erken seçim oldu. Şunu çok açık ifade ederim; Türkiye, seçimden daha yeni çıktı. Türkiye geçtiğimiz 4 yıl içerisinde 5 tane önemli seçim gerçekleştirdi. Genel seçimler, yerel seçimler, Anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Dolayısı ile Türkiye zaten seçimler dönemini geride bıraktı ve bu seçimlerden sonra ne söyledik, bundan sonra 2023'e kadar Türkiye'nin genel seçim yapması mümkün değildir. 2024'e kadar da yerel seçimler gündeme gelmeyecektir. Hele ki yeni bir sistemde erken seçim kararının alınabilmesi için hem Cumhurbaşkanlığı seçiminin hem de parlamento seçiminin yenilenmesi lazım. Yani herhangi bir grup parlamento seçimini yenilemek istiyorsa, bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yenilenmesi anlamındadır. Cumhurbaşkanlığı Türkiye'yi erken seçime götürecekse bu parlamentonun da yenilenmesi anlamındadır. Dolayısı ile erken seçim kararının alınabilmesi eskiye göre siyaseten daha zordur. Hatta Türkiye'nin bugünkü şartları içerisinde böyle bir konunun gündeme getirilmesi hemen hemen imkansızdırö diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN SEÇİM TARTIŞMALARI İLE KAYBEDECEK BİR VAKTİ YOKTUR'
Uluslararası alanda ortaya çıkan üstün performans nedeniyle muhalefetin rahatsızlık duyduğunu ve erken seçim istediğini kaydeden Kurtulmuş, "DEAŞ'ından PYD'sine kadar bir sürü uluslararası tehditle boğuşurken, Doğu Akdeniz'den Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılırken, ayrıca Ege'de yeniden Türkiye'ye karşı bir takım hareketlilikler gündeme getirilirken, böyle bir ortamda Türkiye'nin seçim tartışmaları ile kaybedecek bir vakti yoktur. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir. 2023'te genel seçimi, 2024'te de Allah nasip ederse yerel seçimi yaparak, Türkiye yoluna devam edecektir. Erken seçim tartışmaları, Türkiye'nin bu duruşuna ve uluslar arası alandaki meydan okumalara karşı Türkiye'nin dirayetli duruşuna zarar verir, Türkiye'de lüzumsuz yere yeni bir tartışmanın kapısını açar, vakit kaybettirir. Bunun doğru olmadığını, siyaseten de doğru olmadığını ve Türkiye'nin gerçekten bugünkü milli hassasiyetleri ve menfaatleri bakımından da hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isteriz. Seçim vaktinde yapılacaktır, o da bellidir. 2023-2024'te Türkiye birisi milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri de yerel seçim olmak üzere inşallah o tarihlerde gidecektirö dedi.
'HODRİ MEYDAN'
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden parlamenter sisteme dönülmesi ile ilgili eleştirilere de cevap veren Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Muhalefetteki dostlarımıza da arkadaşlarımıza da rakiplerimize de şunu tavsiye ederiz; Türkiye'de bir referandum yapılmamış ve Türkiye'de halk referandumla anayasayı değiştirme kararı alıp, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmemiş gibi konuşulamaz. Türkiye'de hangi sistemin ne şekilde oluşturulacağının yolu bellidir. Bu da anayasal değişiklik gerektirir. Yani eğer parlamentoda bunların dışardan konuşmak yerine, eğer parlamentoda bir anayasal değişiklik sürecini yapabilecek güç ve imkan görüyorlarsa buyursunlar hodri meydan, parlamentodan anayasa değişikliğini geçirsinler. Eğer sayımız o kadar yok, referandumda halk verir diyorlarsa, yine parlamentoda belli bir sayıyı bulmak lazım. Yani anayasa tartışması her zaman yapılabilir. Bizde siyasi hayatımız boyunca çok kere anayasanın değiştirilmesi ilgili görüşlerimiz oldu ama parlamenter sisteme nasıl geçileceği, yolu bellidir. Falanca parti istiyor diye parlamenter sisteme geçilmez. Millet isterse, anayasa değişikliği yaparsa, uygun görürse, parlamentoda gerekli oy bulunursa bunun yolu açılır.ö

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