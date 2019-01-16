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CHP'de 70 belediye başkan adayı daha belli oldu! İşte tam liste

SEÇİM HABERLERİ  | 16.01.2019 17:15 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerde yarışacak 628 adayını daha önce "beş grup" halinde açıklayan CHP, bugünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında 1'i büyükşehir 4'ü il olmak üzere 70 adayını daha belirledi. Buna göre Diyarbakır'da Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da ise Mustafa Öztürk CHP'nin adayı oldu.

CHP'de 70 belediye başkan adayı daha belli oldu! İşte tam liste

628 adayını gruplar halinde kamuoyuna duyuran CHP, yerel seçimler için belirlediği 70 yeni adayını daha açıkladı.

Adayların tam listesi şöyle:

1 - Adıyaman Besni Çakırhüyük Hüseyin Gürer
2 - Aksaray Eskil Yakup Gök
3 - Aksaray Merkez Topakkaya Battal Akçay
4 - Aksaray Merkez Bağlıkaya Recep Özkök
5 - Aksaray Gülağaç Saratlı Zeki Türker CHP Belediyesi
6- Amasya Merkez Arife Serpil Saraçoğlu
7- Amasya Taşova Ömer Özalp
8 - Antalya Kepez Murat Dinç
9 - Balıkesir Edremit Selman Hasan Arslan CHP Belediyesi
10 - Balıkesir Marmara Yakup Aksu
11 Bartın Merkez Mehmet Arslan
12 Bartın Amasra Recai Çakır
13 Bingöl Karlıova Ahmet Karabulak
14 Bingöl Merkez Ilıcalar Abdulmelik Kocihan
15 Bingöl Merkez Sancak Cevdat Keskin
16 Bitlis Güroymak Mehmet Şefik Aysoy
17 Bitlis Hizan Servet Özdemir
18 Bolu Mengen Gökçesu Niyazi Dedeoğlu CHP Belediyesi
19 Çankırı Çerkeş Erdoğan Çubukçuoğlu
20 Denizli Honaz Yüksel Kepenek
21 Denizli Babadağ Ali Atlı
22 Diyarbakır Büyükşehir Veysi Aghan
23 Diyarbakır Bağlar Hebun Kaplan
24 Diyarbakır Bismil Selim Yılmaz
25 Diyarbakır Kocaköy Muhyettin Çelik
26 Elazığ Palu Adnan Karadağ
27 Erzincan Üzümlü PM6 Elif İnci Utlu
28 Erzincan Çayırlı Nihat Alptekin
29 Erzincan Refahiye Yavuz Dumanlı
30 Erzincan Tercan Derya Kırdım
31 Erzincan Kemah Ali Sin
32 Erzincan İliç Gökmen Yıldırım
33 Giresun Espiye Soğukpınar PM6 Mustafa Eyice
34 Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Kadri Zeydan
35 Hakkari Merkez Durankaya Naci Erik
36 İzmir Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı
37 İzmir Aliağa Özcan Durmaz
38 İzmir Kınık Ahmet Özkan
39 İzmir Ödemiş Muhittin Cumhur Şener
40 Kahramanmaraş Ekinözü Fatih Vicdan
41 Kars Merkez Taner Toraman
42 Kastamonu Merkez Mustafa Öztürk
43 Kırıkkale Çelebi Oktay Babadağ
44 Kırıkkale Merkez Hacılar Necati Koyuncu
45 Konya Kulu Galip Polat
46 Kütahya Simav Gülcan Bütün
47 Mersin Aydıncık Abdullah Servili
48 Mersin Çamlıyayla İslam Sarı
49 Muğla Yatağan Halil Arslan CHP Belediyesi
50 Muğla Ortaca Mehmet Sertkaya CHP Belediyesi
51 Muğla Köyceğiz Hüseyin Erol
52 Muş Merkez Konukbekler Fikret Güler
53 Nevşehir Merkez Nar Remziye Tok
54 Nevşehir Kozaklı Bülent Öcal
55 Nevşehir Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok
56 Niğde Merkez Alay Ahmet Demirbaş
57 Niğde Merkez Bağlama Göksal Afşar
58 Niğde Merkez Kiledere Yunus Karakaya
59 Ordu İkizce Mustafa Kaynar
60 Ordu Altınordu Birol Yılmaz
61 Sivas Doğanşar Erdal Öztürk
62 Şırnak Silopi Başverimli Süleyman Bayrak
63 Şırnak İdil Karalar Ekrem Sağlam
64 Tokat Zile Şükrü Sargın
65 Trabzon Çaykara PM6 Hasan Düzgün
66 Trabzon Tonya Şuaib Aydın
67 Yalova Merkez Kadıköy PM6 Taner Ozan
68 Yalova Çınarcık Esenköy Hıdır Hanoğlu
69 Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Hacı Mustafa Dilek
70 Yozgat Boğazlıyan Ovakent Arif Şahingöz

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yerel seçim 2019 CHP Diyarbakır adayı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
CHP'nin Belediye Başkan adayları çok da şeyimde..!!! Onlar kıçlarını rahat koltuklarına koyacak diye gidip oy kullanma niyetinde hiç değilim... Sn. AKP'nin Emir kulu Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi hazretlerine duyurulur !!!
Vatana millet e uzak olsun ne diyelim Hayır gelmeye gelmez nede olsa
VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN.İÇLERİNDEN KAZANAN OLURSA.MİLLETE İYİ HİZMET YOLUNDA BAŞARILAR DİLERİM
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