CHP'de aday krizi! Topluca istifa ettiler

Aralarında eski CHP Pazarcık İlçe Başkanı Mustafa Çağşar ve meclis üyelerinin de bulunduğu 160 kişi, toplu olarak istifa etmek için DSP Pazarcık İlçe Teşkilatı önünde toplandı. Daha sonra CHP İlçe Başkanlığına giden topluluk, istifa dilekçelerini partiye teslim etmek istedi. CHP Pazarcık İlçe Başkanı Veysel Şevran ise istifa dilekçelerini kabul etmeyerek ilçe seçim kuruluna teslim etmelerini istedi. Bunun üzerine partililer de "Burası CHP İlçe Teşkilatı değil mi? Üye olurken üyelik dilekçelerimizi alıyorsun da istifa edince niye kabul etmiyorsunuz." diye tepkilerini dile getirdi.

Grup adına açıklama yapan Çiğdem Zorba, bizzat seçilmesi için emek verdikleri CHP'li milletvekili ve ekibinin, partinin temeli olan adalet ve demokrasiden uzaklaştığını gördüklerini belirtti.

Yapılan kamuoyu yoklamalarına rağmen halkın öneri ve uyarılarının hiçe sayılıp birkaç kişinin kendi kişisel çıkarları uğruna partinin zarar görmesini umursamayan bir anlayış ile yollarına devam etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Zorba, şunları kaydetti: