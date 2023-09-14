CHP'de adaylık için Örsan Öymen sürprizi! Herkes Özgür Özel'i konuşurken Kılıçdaroğlu duyurdu: Mektup yazmış!

CHP'de tüm gözler yarın Grup Başkanı Özgür Özel'in yapacağı 'adaylık' açıklamasına çevrilirken, Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia ortaya atıldı. CHP'li Özel'in yarın adaylığını ilan etmesine kesin gözüyle bakılırken, sürpriz bir ismin daha CHP Genel Başkanı adayı olduğu ortaya çıktı.

"YARIN ADAYLIĞINI DUYURACAK"

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube programında yarın CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le birlikte bir kişinin daha adaylığını açıklayacağını ileri sürdü; ismini vermediği bu kişinin CHP geleneğinden geldiğini ve ailesinden başkalarının da genel başkanlık yaptığını dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU DUYURDU: 'ADAYLIĞIMI İLAN EDEBİLİR MİYİM?’ DİYE MEKTUP YAZMIŞ

Altaylı'nın bu iddiasından saatler sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yarın adaylığını ilan edeceğini söylerken "İstanbul’dan bir başka arkadaşımız, ‘ben de genel merkeze adaylığımı ilan edebilir miyim?’ diye mektup yazmış. Elbette adaylığınızı ilan edebilirsiniz diye hemen yanıt verdik" ifadelerini kullandı.

Peş peşe yapılan açıklamalar bir anda CHP kulislerini hareketlendirdi. Herkes aday olacak 'sürpriz' ismi merak ederken, sosyal medyadaki bir paylaşım dikkat çekti.

'SÜRPRİZ ADAY' ÖRSAN ÖYMEN Mİ?

CHP eski Parti Meclisi Üyesi gazeteci Örsan Öymen, CHP Genel Merkezi'nde yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öymen yaptığı açıklamada "KAMUOYUNA DUYURU: 15 Eylül 2023 tarihinde Cuma günü CHP’deki Kurultay sürecine yönelik CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyeceğim. (Not: Tarih ve yerle ilgili kararı geçen hafta aldık, ilgili yazışmaları geçen hafta ve dün gerçekleştirdik)." ifadelerini kullandı.

Öymen'in yarın genel başkanlığa adaylığını açıklaması bekleniyor.

ÖRSAN KUNTER ÖYMEN KİMDİR?

Asıl adı Örsan Kunter Öymen'dir. 1965 yılında Ankara'da doğdu.

Öymen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını New York Üniversitesi'nde Felsefe alanında, doktorasını da ODTÜ Felsefe alanında yaptı.

Öymen, akademik kariyerinin yanı sıra, gazetecilik ve siyaset alanında da aktif görevler aldı. 1990'lı yıllarda, "Cumhuriyet" ve "Milliyet" gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 2002-2007 yılları arasında CHP'den İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.

Örsan Kunter Öymen, profesör unvanı taşımaktadır.

ÖRSAN ÖYMEN'İN BABASI KİMDİR?

Örsan Öymen'in babası, 1938-1987 yılları arasında gazetecilik ve televizyonculuk yapan Mustafa Örsan Öymen'dir. Mustafa Örsan Öymen, Tercüman, Dünya, Ulus, Öncü gazetelerinde çalıştı. Uzun yıllar Alman Radyo Televizyonu'nda (WDR) radyo programcılığı, muhabirlik ve yorumculuk yaptı.

CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen'in kardeşi, diplomat Onur Öymen'in amcasının oğludur.