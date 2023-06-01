CHP'de bugün trafik çok yoğun! Ekrem imamoğlu 'değişim' işaretini vermişti, gözler o saate çevrildi... Özgür Özel sürprizi

Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' mesajı sonrası CHP'nın ağır topları Kılıçdaroğlu'na destek mesajı yayınlamıştı. Önce Muharrem Erkek daha sonra da Bülent Tezcan, değişim olacaksa da bunun Kılıçdaroğlu ile olacağını vurguladı. Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kısa süre için görüşmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

MYK TOPLANTISI 13:00'TE BAŞLAYACAK

CHP'de yoğun toplantı trafiği! Önce MYK, ardından PM ve Meclis Grubu toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde seçim sonuçlarının muhasebesi yapılacak. MYK toplantısı saat 13:00'te yapılacak, bu kritik sonrası da açıklamanın gelmesi bekleniyor.

SEÇİM GECESİ İSTİFA ETMEK İSTEDİLER KILIÇDAROĞLU ENGEL OLDU...

Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'in aktardığı bilgiye göre Genel başkanlık yarışı olup olmayacağı da tartışılıyor. Bu toplantılardan önemli kararlar alınması bekleniyor. Seçim gecesi de bazı MYK üyeleri istifa etmek istemiş fakat genel başkan Kılıçdaroğlu başarısızlık algısı olmaması açısından bu teklifi geri çevirmişti.

GRUP BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL OLACAK

CHP parti meclisinde 38. olağan kurultay takvimi ele alınacak, 2024'teki yerel seçimlere giderken hem genel başkanlık hem de parti teşkilatlarının yenilenmesi konusunda eğilim var. Kılıçdaroğlu, vekil olmadığı için CHP'yi mecliste temsil edecek bir grup başkanı olması gerekiyor. Bu kişinin de Özgür Özel olması bekleniyor.



