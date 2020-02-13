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CHP'de 'CNN Türk' depremi! Disipline sevk edildiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2020 20:11 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı Disiplin Kurulu, Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

CHP'de 'CNN Türk' depremi! Disipline sevk edildiler

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP, CNN TÜRK'E BOYKOT KARARI ALINMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 6 Şubat’ta düzenlediği basın toplantısıda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, "Partiyi ve partilileri kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma" gibi gerekçelerle, partililerin CNN Türk yayın ve programlarına katılmaması kararı aldığını duyurmuştu. (AA)

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