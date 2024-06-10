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  4. CHP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel hazırlık! 18 yıl sonra bir ilk: Bayrak ve koltuk detayları dikkat çekiyor

CHP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel hazırlık! 18 yıl sonra bir ilk: Bayrak ve koltuk detayları dikkat çekiyor

10.06.2024 15:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki ikinci büyük görüşme yarın! AK Parti Genel Merkezindeki tarihi ziyaretin ardından bu kez gözler CHP Genel Merkezine çevrildi. İlk görüşmede yer alan 'boş koltuk' tartışmalara neden olmuştu. CHP yarın için bununla ilgili bir adım attı. Genel Merkezin 12. katındaki hazırlıktan çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

CHP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel hazırlık! 18 yıl sonra bir ilk: Bayrak ve koltuk detayları dikkat çekiyor

CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyareti gündeme damgasını vurdu. Liderler arasındaki görüşme trafiğinin ikinci ayağı için gözler yarına çevrildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasına göre Erdoğan ile Özgür Özel yarın saat 16.00’da CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

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ERDOĞAN'DAN 18 YIL ARADAN SONRA İLK

Ankara'da CHP kanadından görüşmeye ilişkin bilgileri aktaran tv100 Editörü Betül Araz şunları kaydetti:

"18 yıl aradan sonra şimdi Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk görüşme 2 Mayıs’ta AK Parti Genel Merkez’de gerçekleşmişti. O görüşmede iki lidere de iki isim eşlik etmişti. Bu iki ismin ikinci ziyarette de yer almasını bekliyoruz. Görüşmede Özgür Özel’e, Eski Büyükelçi sıfatıyla Namık Tan eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da Mustafa Elitaş’ın eşlik etmesi bekleniyor. İlk görüşmede de bu ikim isim liderin yanında yer almıştı.

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LİDERLERİN ÇANTASINDA NELER VAR?

Konuşulacak konu başlıkları da bir o kadar önemli. İlk görüşmede Özgür Özel kalın bir dosya ile gitmişti. Emekliler, asgari ücret zammı, gezi tutukluları gibi konularda düşüncelerini, partisinin nasıl bir politika yürüttüğünü cumhurbaşkanı Erdoğan’a bizzat anlatmıştı. Bu görüşmede de kayyum, Emine Şenyaşar gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

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Genel merkezde görüşme hazırlıkları devam ediyor. Görüşme 12’inci katta olacak. Genel Başkan Özgür Özel’in makam odasında olacak. İki koltuk olacak. Özgür Özel’in misafirlerini ağırladığı bir koltuk vardı. Zaten aynısından bir koltuk daha var. O koltuk makam odasına yerleştirildi.

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'CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU' DETAYI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in arkasında Türk Bayrağı ve Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı olacak. Erdoğan’ın arkasında da hem Türk bayrağı olacak ama bayrağın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu da olacak. Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı ile iletişime geçtiklerini ve kendilerinden böyle bir bayrak talep ettiklerini ifade etmişti. Bu yönde de hazırlıklar 12’inci katta tüm hızıyla devam ediyor.

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"ERDOĞAN'IN GELMESİNE YAKIN KAPATILACAK"

Biz CHP Genel Merkezde lobi alanında yayın yapıyorduk. O giriş katı Cumhurbaşkanı geleceği saate yakın kapatılacak. Basın mensupları Cumhurbaşkanı’nın geleceği saatlere kadar o lobide yayın yapabilecek ancak geldikten sonra bizler binanın dışına çıkartılacağız. AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı’nın ortak aldığı karar sonrası bu kararı aldı Cumhuriyet Halk Partisi.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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