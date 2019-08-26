CHP ve HDP, bu döneme ilişkin Meclis araştırması talep ediyor.CHP, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 tarihleri arasında ülkede yaşananlara ilişkin sarfettiği "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözlerini Meclis'e taşıyor. HDP'nin ardından CHP de konuya ilişkin söz konusu tarihleri için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Araştırma önergesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından Meclis'e sunuldu. Ağbaba, 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin 13 yılın ardından ilk kez tek başına iktidar olmadığını hatırlatarak Davutoğlu'nun belirttiği tarih aralığında ülkede bir siyasi değişim yaşandığını ve bu süreçte 694 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ağbaba, Meclis'e sunduğu araştırma önergesinde "Bu süreçte yaşanan saldırılar aynı zamanda ülkenin siyasi atmosferini yakından etkilemiş ve ülkede farklı siyasal gelişmeleri de beraberinde getirmiştir" ifadesine yer verdi.

"Ceza insan içine çıkamamakla sınırlı kalmamalı"