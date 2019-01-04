CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

Gaziantep CHP İl Başkanlığında 2016 yılında gerçekleştirilen olağanüstü kongre ile başkan seçilen Hayri Sucu, CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından parti disipline uymadığı gerekçesiyle görevinden alındı. Genel Merkez tarafından gönderilen görevden alma yazısı Gaziantep İl Başkanlığına ulaşarak sucuya tebliğ edildi.

"İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDE ÇOK FAZLA YER ALMAMIŞTIK"

İhlas Haber Ajansına (İHA) konuşan Sucu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte görevden alındığını doğruladı. Karara şaşırdıklarını belirten Sucu, "İttifak görüşmelerinde çok fazla yer almamıştık. Sadece Şahinbey Belediye Başkan adaylığının İyi Parti’ye verilmemesi konusunda Genel Merkeze tepki göstermiştim. Bununla alakalı mı bilmiyorum" diye konuştu.

