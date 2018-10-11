HABER

CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 11:33 | Son Güncelleme

CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti. CHP Genel Merkezi ise bu göreve Nur Koçal’ı getirdi. İstifası sonrasında bir açıklama yapan Bahar Doğan ise, “2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde aday adayı olacağım. Bu nedenle Seçim Kanunu ve Genel Merkezimizin genelgeleri gereği yürütmekte olduğun CHP Yalova İl Başkanlığı görevimden istifa ettim" dedi

CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti

CHP’de aday adaylığı süresinin dolmasına az bir süre kala yerel seçimde aday adayı olacak isimlerin istifaları da devam ediyor. Bu kapsamda CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan da görevinden istifa etti. Doğan’dan boşalan yere ise CHP Genel merkezi tarafından Nur Koçak atandı.

Bahar Doğan, “2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde aday adayı olacağım. Bu nedenle Seçim Kanunu ve Genel Merkezimizin genelgeleri gereği yürütmekte olduğun CHP Yalova İl Başkanlığı görevimden istifa ettim. Yine CHP Genel Merkezimizin Genelgeleri gereği il başkanlığı görevini örgüt ve örgütlenmeden sorumlu il başkan yardımcımız sayın Nur Koçak hanıma devrettim. Nur Hanım uzul yıllar il yönetiminde görev almış, örgütü ve Yalova’mızı en iyi tanıyan tecrübeli bir arkadaşımız. İl Başkanımız Nur Koçak, Muharrem İnce, Milletvekilimiz Özcan Özel, İl Yönetim Kurulumuz, ilçe yönetimlerimiz, adaylarımızın destek ve katkılarıyla bu görevi en iyi şekilde yerine getirecektir. Kendisine, il yönetimimize ve tüm örgütümüze başarılar diliyorum. İl Başkanlığım süresince birlikte görev yaptığım ve beni hiç yalnız bırakmayan il yönetimi kuruluma, Sayın Muharrem İnce'ye, Milletvekilimiz Sayın Özcan Özel'e, ilçe yönetimlerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, milletvekili adaylarımız Sayın Ertan Şener'e, Mehmet Gürel'e ve tüm örgütümüze teşekkür ediyor” dedi.

PARTNERUçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!Uçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!
CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Muhtar Kent ismi öne çıktıCHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Muhtar Kent ismi öne çıktı
Devlet Bahçeli, İstanbul'da bu iki ilçeyi istiyorDevlet Bahçeli, İstanbul'da bu iki ilçeyi istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chp istifa istifa CHP nur doğan

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Muhtar Kent ismi öne çıktı

CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Muhtar Kent ismi öne çıktı

Devlet Bahçeli, İstanbul'da bu iki ilçeyi istiyor

Devlet Bahçeli, İstanbul'da bu iki ilçeyi istiyor

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

BBP lideri Mustafa Destici'den 'idam' açıklaması

BBP lideri Mustafa Destici'den 'idam' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Afrika ülkelerine milli para çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Afrika ülkelerine milli para çağrısı

Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama

Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.