CHP'de dört genel başkan yardımcısı PM'ye giremedi!

Cumartesi sabahı başlayan CHP 37. Olağan Kurultayı’nda dün gece Parti Meclisi, Bilim, Kültür ve Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin tamamlanmasıyla sona erdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak en çok oyu alarak 52 kişilik PM’ye birinci sıradan girmeyi başardı.

ÇEVİKÖZ, KAYA VE ÖZKAN PARTİ MECLİSİ'NE GİREMEDİ

Yeterli oyu alamayan mevcut genel başkan yardımcıları Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yönetime veda eden isimler oldu.

ERDOĞDU CİNSİYET KOTASINA TAKILDI

Bir başka Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise ilk 52 kişinin arasına girmeyi başardı ancak parti tüzüğü gereği uygulanan cinsiyet kotasıyla liste dışı kaldı. Böylelikle bu dört ismin genel başkan yardımcılığı görevleri sona erdi.



