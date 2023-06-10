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  4. CHP'de flaş iddia! Değişim mesajı vermişti, işte Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen büyükşehir belediye başkanları

CHP'de flaş iddia! Değişim mesajı vermişti, işte Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen büyükşehir belediye başkanları

10.06.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler sonrasında CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mücadele, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise değişim mesajı kafaları karıştırdı. Bu durumun büyükşehir belediye başkanlarına da yansıdığı iddia edildi. 5 büyükşehir belediye başkanının Kılıçdaroğlu'nu, 4 büyükşehir belediye başkanının ise İmamoğlu'nu desteklediği öne sürüldü.

CHP'de flaş iddia! Değişim mesajı vermişti, işte Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen büyükşehir belediye başkanları

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada 'mücadeleye devam', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'değişim' mesajı vermişti. Seçim sonrasında Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevini bırakıp bırakmayacağı tartışma konusu olmuştu.

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BELEDİYE BAŞKANLARI İKİYE AYRILDI

Genel Başkan Seçimli Olağan Kurultay kararı henüz alınmadı ama belediye başkanlarını çoktan oylarının rengini belli etti. ATV Haber'deki iddiaya göre; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kılıçdaroğlu'nu desteklediği iddia edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ise İmamoğlu'nu desteklediği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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