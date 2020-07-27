HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi'ne girdi! (Sevgi Kılıç kimdir?)

CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi'ne girdi! (Sevgi Kılıç kimdir?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2020 13:12 | Son Güncelleme

CHP 37. Olağan Kurultayı tamamlanırken 52 kişilik Parti Meclisi bu sabah itibarıyla netleşti. Açıklanan sonuçlara göre CHP tarihinde de bir ilk yaşandı ve 27 yaşındaki Sevgi Kılıç, CHP PM'ye giren ilk başörtülü siyasetçi oldu.

CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi'ne girdi! (Sevgi Kılıç kimdir?)

CHP 37. Olağan Kurultayı’nda tek aday olan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilirken, dün de Ankara Bilkent Odeon Kültür Merkezi, CHP Parti Meclisi için kıyasıya bir yarışa sahne oldu.

Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik anahtar listesinde yer alan ve CHP PM için aday gösterilen ilk başörtülü siyasetçi olan Sevgi Kılıç, 365 delegenin desteğini aldı. 1993 doğumlu olan Kılıç, gençlik kotasından PM’ye girerek CHP tarihinde bir ilki başarmış oldu.

İstanbul Beykoz CHP ilçe teşkilatında görev yapan Kılıç, avukatlık yapıyor.

SEVGİ KILIÇ KİMDİR?

1993 yılında Çavuşbaşı/Beykoz' da doğdu. Aslen Trabzon/Of'lu. Ailesi 1946 yılında dedesi Çolak Salih'in Çavuşbaşı'na gelişinden bu yana Çavuşbaşı'nda yaşıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. Amerika'da Harriet Fulbright College'da ve İngiltere'de EC Brighton'da İngilizce dil eğitimimi tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arnavutköy'de bomba alarmı! Arnavutköy'de bomba alarmı!
Kurban bayramında kısıtlama olacak mı? Kurban bayramında kısıtlama olacak mı?
Yeni Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı Yeni Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Parti Meclisi üyeleri belli oldu! Sürpriz isimler var

Parti Meclisi üyeleri belli oldu! Sürpriz isimler var

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Altında rekor üstüne rekor!

Altında rekor üstüne rekor!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Diğer Haberler
Kurban bayramında kısıtlama olacak mı? Gözler kritik kabine toplantısında

Kurban bayramında kısıtlama olacak mı?

CHP'de dört genel başkan yardımcısı PM'ye giremedi!

CHP'de dört genel başkan yardımcısı PM'ye giremedi!

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasal rejimimizle ilgili tartışma Türkiye’nin gündemi değildir

'Rejimimizle ilgili tartışma Türkiye’nin gündemi değildir'

CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı PM seçimleri! Parti Meclisi üyeleri belli oldu

Parti Meclisi üyeleri belli oldu! Sürpriz isimler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan taksicilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan taksicilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Erdoğan'dan Ayasofya görüşmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.