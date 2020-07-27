CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi'ne girdi! (Sevgi Kılıç kimdir?)

CHP 37. Olağan Kurultayı’nda tek aday olan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilirken, dün de Ankara Bilkent Odeon Kültür Merkezi, CHP Parti Meclisi için kıyasıya bir yarışa sahne oldu.

Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik anahtar listesinde yer alan ve CHP PM için aday gösterilen ilk başörtülü siyasetçi olan Sevgi Kılıç, 365 delegenin desteğini aldı. 1993 doğumlu olan Kılıç, gençlik kotasından PM’ye girerek CHP tarihinde bir ilki başarmış oldu.

İstanbul Beykoz CHP ilçe teşkilatında görev yapan Kılıç, avukatlık yapıyor.

SEVGİ KILIÇ KİMDİR?

1993 yılında Çavuşbaşı/Beykoz' da doğdu. Aslen Trabzon/Of'lu. Ailesi 1946 yılında dedesi Çolak Salih'in Çavuşbaşı'na gelişinden bu yana Çavuşbaşı'nda yaşıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. Amerika'da Harriet Fulbright College'da ve İngiltere'de EC Brighton'da İngilizce dil eğitimimi tamamladı.

