CHP'de 'İstanbul' krizi mi var? Kaftancıoğlu-İmamoğlu geriliminde yeni perde! İddiaları yeniden alevlendiren sözler: "Mimarı Kılıçdaroğlu'dur"

CHP'de 'İstanbul' krizi yaşanıyor iddiaları yeniden alevlendi. Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında gerginlik olduğu iddiaları basına yansımıştı. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu için "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediği iddia edilmiş, İBB Başkanı yaptığı açıklamada "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU-KAFTANCIOĞLU GERİLİMİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bu olay sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonda Canan Kaftancıoğlu protokolü selamlarken İmamoğlu'nun elini sıkmadan yoluna devam ettiği anlara ait görüntüler dikkat çekmişti.

İDDİALARI YENİDEN ALEVLENDİREN SÖZLER

Tam sular duruldu derken Kaftancıoğlu'nun son yaptığı açıklama, söz konusu iddiaları yeniden alevlendirdi.

'16 MİLYON' VURGUSU

CHP Hamburg Birliği tarafından düzenlenen “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi” başlıklı panelde konuşan Kaftancıoğlu, "Otoriter bir yönetimi, demokrasi yoluyla göndereceğiz. O nedenledir ki bana on yıla yakın ceza verip siyasi yasaklı hale getiriyorlar. O nedenledir ki 16 milyon İstanbulluya hizmet eden belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ceza vererek siyasi yasaklı hale getirmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL SEÇİMLERİNİN MİMARI KILIÇDAROĞLU'DUR"

Kaftancıoğlu'nun açıklamasının devamında kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur” dedi.



