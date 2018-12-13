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CHP'de İstanbul yarışını bitiren poz

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 16:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile verdiği poz, "CHP'de adaylık yarışı bitti. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olacak" şeklinde yorumlandı.

CHP'de İstanbul yarışını bitiren poz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki evinde kahvaltı eşliğinde yapılan görüşmede yerel seçim çalışmalarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

GAZETECİLERE AÇIKLAMADA BULUNMADI

Basına kapalı olarak gerçekleşen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Kılıçdaroğlu, görüşme sonrasında gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ziyarete ilişkin fotoğraflar Beylikdüzü Belediyesinin basın bürosu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

"CHP'DE ADAYLIK YARIŞI BİTTİ"

Ziyaret "CHP'de adaylık yarışı bitti. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olacak" şeklinde yorumlandı.

İşte ziyarete ilişkin kareler;

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CHP Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
algıya bak algıya sözde kapalı teyzemizi hemen yanına oturtmuş islama düşman olanların yapmacık hareketleri bunlar !
sağ seçmene görüntü veriyorlar bakın annesin başı kapalı. Oy yık size boşuna debelenmeyin
yanlış yaptın kemal yine kaybediceksin belli
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