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CHP'de kritik gün! Bugünkü toplantıda adaylar belirlenecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 13:42 | Son Güncelleme

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak Merkez Yürütme Kurulu’nun ikinci bölüm belediye başkan adaylarını açıklanması bekleniyor. Açıklanacak sayının 15 gün önce olduğu gibi yüz civarında olması bekleniyor. CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir için adı geçen isim, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe.

CHP'de kritik gün! Bugünkü toplantıda adaylar belirlenecek

Parti yönetiminin yarın fazla aday adayı olmayan ve güçlü uzlaşının olduğu il-ilçeleri açıklaması bekleniyor. AK Parti’nin güçlü olduğu bölgelerde bir an önce çalışmaya başlanması masanın önemli bir gündem maddesi.

BÜROKRAT FORMÜL

CHP’de başta büyükşehirler olmak üzere çok sayıda isim kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Milletvekilleri ve hâlihazırda görev yapan belediye başkanları listelerde başı çekiyor. Parti dışından düşünülen isimler Genel Merkez tarafından sır gibi saklanıyor. Buna rağmen aldığımız bazı duyumlar, kazanma şansı olan en az üç ilde parti dışından isimlerin aday yapılacağı yönünde.

İZMİR'DE BUĞRA GÖKÇE SÜRPRİZİ

Bununla birlikte son günlerde içeriden-dışardan tartışmasına başka bir formül de eklendi. Belediyelerde görev yapan üst düzey bürokratlar bir uzlaşı arayışı olarak konuşulmaya başlanmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe İzmir Büyükşehir, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya Muğla Büyükşehir ve yine Tekirdağ Belediyesi Su Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü Şafak Başa aynı şehirde başkan adayı olarak ortada olan isimler. Önümüzdeki günlerde bu isimlere yenilerinin de katılma ihtimali de var.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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