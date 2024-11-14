CHP'de kurultay hareketliliği! Parti içi muhalefet ile Genel Merkez arasında soğuk rüzgarlar esiyor: Kılıçdaroğlu-İmamoğlu iş birliği mi olacak?

Ekol TV'de yer alan habere göre, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisi son günlerde oldukça hareketli günler yaşıyor. Sebebi ise CHP içinde gündeme gelen kurultay talepleri.

ÖZEL TARTIŞMALARI BİTİRMEK İSTEMİŞTİ

CHP'deki parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay talebinde bulunması sonrası siyaset kulisleri de son derece hareketli günler yaşamaya başladı. CHP'de parti içinde artan eleştiriler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kurultay tartışmalarının bitmesini istemişti. Özel konuyla ilgili açıklamasında,

"Bundan sonra hiçbir CHP'linin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir" demişti.

PARTİ İÇİ MUHALEFET GENEL MERKEZİ OLAĞAN KURULTAYA ZORLUYOR

Özel'in bu açıklaması sonrası parti içindeki sesler kesilmezken, CHP de gündemine olağan kurultayı aldı.

CHP tüzüğüne göre, olağan kongre takvimine göre kurultay 1 Ocak'tan önce başlatılabiliyor. Kongre takvimi ilan edildikten sonra ise olağanüstü kurultay talebinde bulunulamıyor. Kongre takvimi de 2 yıla kadar yayılabiliyor.

KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU GÖRÜŞECEK Mİ?

Bu hesaplara karşı ise parti içi muhalefet ise 1 Ocak'tan önce olağanüstü kurultayı toplamayı hedefliyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin yanı sıra Özgür Özel'den rahatsız olan partili ve delegeler de bugünlerde yoğun bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu'nun kurultay talebi için harekete geçip geçmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Ayrıca milletvekillerinin başını çektiği gruplar delegelerle toplantılarına devam ederken, Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun da önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor. İmamoğlu desteği olmadan kurultayda sonuç alınamayacağını düşünen parti içi muhalefet bir yandan da İmamoğlu'nun tavrının netleşmesini bekliyor.

Kaynak: Ekol TV