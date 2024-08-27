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  4. CHP'de kurultay heyecanı! İmamoğlu'ndan iddialı çıkış: Bu iktidar hazırlığı

CHP'de kurultay heyecanı! İmamoğlu'ndan iddialı çıkış: Bu iktidar hazırlığı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.08.2024 15:26
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Bu hazırlıklar iktidar hazırlığı" derken Özel, "Biz biriz, beraberiz, hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. ifadelerini kullandı.

CHP'de gündem kurultay. Bir sonraki hafta sonu yapılacak tüzük kurultayı öncesi İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li vekiller, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.

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"BU HAZIRLIK BİR İKTİDAR HAZIRLIĞI"

İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Danışma kurulu toplantılarının karşılığını verdiğini düşünüyorum. CHP olarak en güzel tüzük kurultayını bu haftadan başlayarak partimizin kuruluş yıl dönümüne kadar gidecek süreci en iyi şekilde hazırlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda sayın genel başkanımız Özgür Özel'e inanıyorum. Bu hazırlık bir iktidar hazırlığı. Halktan uzak gündemlere ayıracak tek bir dakikamız yoktur.

"VATANDAŞLARIMIZ, CHP'YLE YENİ BİR YOLA GİRMEYE HAZIR OLDUKLARINI GÖSTERDİ"

CHP’nin tarihsel önemini ve değerini çok iyi bilen vatandaşlarımız, partimizin halkçı ve icraatçı yönünü yaşayarak bir süreci görme fırsatı buldular. Partimizin yerel yönetim başarıları iftira ve hurafelerle CHP’yi karalamaktan başka hiçbir meziyet olmayanları, toplumun karşısında değersizleştirdi. CHP’nin büyük bir cesaretle kendini yenileme mücadelesi siyasetteki bozulma ve çürümeyi daha da görünür hala getirdi. Kendi içinde doğru dürüst bir siyasi rekabet yaşamayan, parti içi demokrasiden nasibini almamış yapıların ekonomi, adalette yaşanan krizlerin temel neden olduğunu milletimiz bu süreçte daha iyi gördü ve anladı. Vatandaşlarımız, CHP ile birlikte yeni bir yola girmeye hazır olduklarını net bir şekilde gösterdiler."

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"HEP BİRLİKTE BU ÜLKEYİ YÖNETMEYE GELİYORUZ"

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından kürsüye gelen Özgür Özel, şunları söyledi:

-Biz biriz, beraberiz, hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Geçen sene bugünlerde 14 ve 28 Mayıs'ta hepimizi çok üzen, kahreden, bütün memlekette duygusal çöküntü yaratan o sonuçtan sonra bitmedi, 'Böyle olmamalı' dedik. 'Başarabiliriz' dedik. Yeniden umudu örgütleyebiliriz.

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"'DEĞİŞİM' İLE KİŞİLERİ KASTETMEDİK"

-CHP değişirse Türkiye değişir. O değişimi kişilerin değişimi olarak tarif etmedik. Haksızlık olurdu, vefasızlık olurdu.
-31 Mart'ta CHP Türkiye'nin birinci partisi oldu. O gün değişenler değişmeyenler yarışmış, değişim kazanmıştır. O gün eski ile yeni yarışmış, yeni kazanmıştır. Millet ve milletin adayları kazanmıştır. Millet kendisine istikamet dayatılırsa yeni kararı verir.

  • Tüzük kurultayımız 4 Eylül'de başlayacak. Tüzüğümüzün son şeklini vereceğiz. 10 Nisan'dan bu yana mahallelerden, ilçelerden, illerden, STK'lardan, akademiden katkılar alıyoruz. Bir metnin iyi olması için ortak akılla yürütülmesi gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel
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