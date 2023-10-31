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CHP'de kurultay öncesi Ankara'da kritik toplantı! İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Özgür Özel'e desteğini açıkladı

31.10.2023 23:51 | Son Güncelleme:
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olan Özgür Özel'e desteğini açıkladı. Çelik, " İstanbul, partimizi daha ileriye taşıyacak bir sürecin öncüsü olmak için 185 kurultay delegesiyle Sayın Özgür Özel'in yanındadır" dedi. Sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yapan Özel ise "Üstlendiğim sorumluluğun farkındayım" ifadelerini kullandı.

CHP'de kurultay öncesi Ankara'da kritik toplantı! İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Özgür Özel'e desteğini açıkladı

CHP'nin hafta sonu yapılacak olan 38. Olağan Kurultayı öncesinde Ankara’da kritik bir toplantı gerçekleşti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Özgür Özel, 4-5 Kasım'da yapılacak kurultay için Özel'in seçim kampanyasını yürüttüğü ofiste basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'daki toplantılarında söz alan kurultay delegelerinin değişimi ifade ettiğini belirten Çelik, "İstanbul'da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185'i genel başkan adayı olarak Sayın Özgür Özel'e imza vermiştir." dedi.

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"İSTANBUL HALKININ BİR UMUT ARAYIŞI VARDIR"

Bunun sadece 185 kurultay delegesinin değil İstanbul halkının iradesi olduğunu dile getiren Çelik, "Sokakta, sahada, okulda, işte bir değişim talebi olduğunu çok net bir şekilde İstanbul'da görüyoruz. İstanbul halkının bir umut arayışı vardır. İstanbul umudun şehridir. İstanbul, partimizi daha ileriye taşıyacak bir sürecin öncüsü olmak için 185 kurultay delegesiyle Sayın Özgür Özel'in yanındadır." diye konuştu.

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"185 DELEGENİN İMZASI BİR ONUR KAYNAĞI"

Özgür Özel ise İstanbul'un Türkiye'yi yansıtan bir kent olduğunu ifade ederek, "196 seçilmiş kurultay delegemizin 185'inin imzasının getirilmiş olması benim için çok büyük bir onur kaynağı. Adaylığıma destek veren her bir delegemize, o delegelerimizi görevlendiren her bir üyemize ayrı ayrı minnet ve şükran borçluyum." dedi.

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CHP'ye yakışan, kaybedenin ve kırgınlığın olmadığı bir kurultay yapacaklarını dile getiren Özel, "Kurultaya kaç imzayla girdiğimizin bir önemi yok. Ama kurultay salonundan tüm delegelerimizle, tüm il başkanlarımızla, tüm ilçe başkanlarımızla el ele ve omuz omuza ayrılacağız." ifadelerini kullandı.
Özel, İstanbul dışındaki diğer il örgütleri hakkında değerlendirmesinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Her geçen gün daha iyi haberler, daha güçlü destekler geliyor. Türkiye'de değişime dair umut yükseliyor. İl örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz ve delegelerimiz sokağın sesine kulak veriyor. Sokak 'değişim' diyor. Sokak umut istiyor, gelen her haber bu umudu güçlendiriyor."

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ÖZEL'DEN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özgür Özel "İstanbul'umuzun 185 seçilmiş Kurultay delegesine, İl Başkanımız Özgür Çelik'e, il yönetimimize, ilçe başkanlarımıza ve üyelerimize, beni genel başkan adayı gösterdikleri için ve bana duydukları güven için teşekkür ediyorum. Üstlendiğim sorumluluğun farkındayım" ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel CHP

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