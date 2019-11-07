CHP'de kurultay süreci başlıyor! Muharrem İnce aday olacak mı?

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Yönetim Kurulunca (MYK) belirlenen 37. Olağan Kurultay takvimi doğrultusunda partililer, yarın mahalle delegelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Kurultay sürecinde ilk oyların kullanılacağı mahalle delegeleri seçimlerinin 1 Aralık’a kadar sürmesi planlanıyor. CHP’de 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında ise il kongreleri gerçekleştirilecek. Ana muhalefet partisinin büyük kurultayının ise gelecek yılın nisan ayı ortalarında yapılması öngörülüyor.

‘CHP’Yİ İKTİDARA GÖTÜRECEK SÜREÇ’

Yerel seçimlerde elde edilen sonuçların ardından gözünü 2023’te yapılacak seçimlere çeviren CHP, bu kurultaya ayrı bir önem veriyor. Parti içinde “CHP’yi iktidara götürecek kadroların belirleneceği süreç” olarak görülen kurultay için başta genel merkez olmak üzere parti örgütlerinde yoğun bir çalışma yapılıyor. Büyük kurultayda, “yerel seçim sonuçlarının mimarı” olarak görülen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek aday olması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU GÜVEN TAZELEMEYİ PLANLIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin genel başkanlık koltuğuna 2010’da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay’da seçildi. Bugüne kadar 4’ü olağanüstü, 3’ü olağan olmak üzere toplam 7 kurultaydan zaferle çıkan Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay’da da güven tazelemeyi planlıyor.