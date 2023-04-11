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CHP'de liste gündemi! 3 ilde isimler sil baştan değişti, Manisa ve Rize'de hayal kırıklığı hakim: 'Kırgınız ama...'

11.04.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler için son viraja girilirken milletvekili aday listesini YSK'ya sunan CHP'de hem memnuniyet hem de hayal kırıklığı hakim. Bazı illerde gösterilen adaylar sevinçle karşılanırken; Manisa ve Rize gibi illerde ise hayal kırıklığı yaşanıyor. Listelerin açıklanmasıyla parti tabanında ve içinde tartışmalar gün yüzüne çıkarken, 3 ilde yapılan köklü değişiklikler ise dikkat çekti.

CHP'de liste gündemi! 3 ilde isimler sil baştan değişti, Manisa ve Rize'de hayal kırıklığı hakim: 'Kırgınız ama...'

14 Mayıs seçimleri için kritik viraj geçildi ve partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu. Aday listelerinde yer alan isimler hemen hemen her partide tartışmalara yol açarken, özellikle DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi'nde yer alan isimleri ortak listede aday gösteren CHP'de kırgınlıklar olduğu belirtildi.

MANİSA VE RİZE'DE KIRGINLIK VAR

CHP'nin il başkanlarını birinci sıradan aday gösterdiği ve İYİ Parti ile anlaştığı Çorum, Hakkari, Van gibi illerde tabanda memnunluk hakim olurken, İl başkanlarının üst sıralarda aday gösterilmediği Manisa ve Rize gibi illerde ise kırgınlık var.

Rize'de örgüt içinde "İlk açıklama olduğunda kırıldık. Ancak bunu çabuk atlatırız. Kırgın olsak da seçimi kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Rize’den de bir milletvekili çıkacak" yorumları yapılırken; 5. sıradan aday gösterilen Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise "CHP'yi birinci parti yapmak için adayım" açıklamasını yineledi.

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CHP Manisa eski İl Başkanı Semih Balaban

CHP'DE 3 İLDE SİL BAŞTAN

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; birçok ilde önemli listelerde önemli değişiklikler yapan CHP, Muğla, Kocaeli ve Konya’da önceki dönem milletvekillerinden isimlere yer vermedi. Bazı illerde ise eski vekillerden sadece bir ismi tutup geri kalanını değiştirdi.

En büyük değişim Muğla’da oldu. Bir önceki seçimde de Muğla listesinde üstelik önseçimle gelmiş milletvekillerinden hiçbirini aday göstermeyen ve bu nedenle oyları düşen CHP, bu ilde yine listeyi sil baştan yapıp hiçbir vekile yer vermedi.

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ANTALYA'DA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Antalya’da da listeyi önemli ölçüde değiştiren CHP’de böylece yıllardan beri süren Baykal’ın izi geride kalmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Manisa Rize CHP milletvekili adayları

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