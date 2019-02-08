CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Hamzaçebi’nin bir süredir yakın çevresine, yerel seçim sürecinde “yok sayıldığını” ve “dışlandığını” aktardığı ileri sürülüyor. Hamzaçebi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; Hamzaçebi’nin dün CHP’nin 16 adayın açıklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştüğü ve kararını ilettiği öğrenildi.

4 İLÇE ADAYLARINA KARŞI ÇIKTI

Hamzaçebi’nin; Küçükçekmece, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy adaylarına karşı olduğu ancak beklentilerinin karşılık bulmadığı ifade ediliyor.

Hamzaçebi’nin ayrıca, İstanbul’daki belediye meclis üyelikleri adayları belirlenirken görüşünün alınmadığı gerekçesiyle de “kırgın” olduğu kaydediliyor.

GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMA



CHP’li Gürsel Tekin’in de sosyal medyadan “Siyasette, sokakta çalışma yaparken, aday belirlerken, kampanya yürütürken en önemli unsur demokratik ilkelere uymak ve halkın sesine kulak vermektir. Süreçle ilgili değerlendirmemi pazartesi günü paylaşacağım” demesi dikkat çekti.



