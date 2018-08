CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!

'PARTİLİLERİMİZİN VİCDANINA BIRAKIYORUM'

Doğru bildiklerini her zaman haykırmaya devam edeceğini belirten Akcagöz şunları söyledi: Mustafa Kemal'in işaret ettiği, ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' çizgiden bir an için ayrılmadım, ayrılmayı da düşünmüyorum. Doğru bildiklerimi her zaman ve her platformda ifade etmeye devam edeceğim. Daha önce ilçe başkanı olarak, en son da ikinci dönem il başkanı seçilmek suretiyle faşizmle ve AKP'nin yanlış uygulamaları ve basiretsiz yöneticileri ile mücadele ettim. Mükafatı demek ki buymuş. Ancak, hiç bir engel tanımıyorum ve aleyhimize yürütülen disiplin sürecini ve alınan bu kararı partililerimizin tertemiz vicdanına bırakıyorum.” (Sözcü)