CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!

24 Haziran seçimlerinin ardından; 4 Temmuz günü CHP il binasında basın açıklaması yaparak, parti içinde değişim şart olduğunu belirten ve kurultay çağrısı yapan eski il başkanı ve kurultay delegesi olan avukat Tufan Akcagöz, kesin ihraç istemiyle disipline verildi.

'HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİM'

18 yaşından itibaren parti içinde olduğunu dile getiren Akcagöz, disipline verilmesini eleştirerek, “Değişim istemeye ve işlerin yolunda gitmediğini haykırmaya devam edeceğim. Yerel seçimleri beklemenin, yarayı derinleştireceğini ve siyasi arenada bize bir fayda sağlamayacağını söylemeye devam edeceğim. Sadece kurultay delegesi sıfatımla değil, üye sıfatımla da doğruları konuşmaya devam edeceğim. Sosyal demokrat bir partide, herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebilme hakkını savunacağım. Daha çok mücadele edeceğim” dedi.

4 Temmuz’daki basın açıklamasına birçok CHP’li üyenin katılmasına rağmen belirli isimlerin seçilerek ihraç istemiyle disiplin kuruluna verildiğini savunan Tufan Akcagöz, “Benimle birlikte, il yöneticilerimiz Mustafa Güngör, Selçuk Alkan, Nuri Cömert, Nimet Baş, Hatice Özer ve Alican Akdağ hakkında da disiplin işlemi başlatılması talep ediliyor. 4 Temmuz tarihindeki toplantıya sadece bu yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım katılmış değildir. Toplantıya, diğer yönetim kurulu üyelerimiz Turgay Karahan, Mehmet İnan, Necmi İnce ve Ümran Kınık da katıldı. O toplantıya, bir çok partilimiz de katıldı. Ancak her nedense cımbızla seçer gibi isim seçilerek bu işlem yapılmıştır” diye konuştu.