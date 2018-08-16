HABER

CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

Samsun CHP Eski il başkanı Avukat Tufan Akcagöz,il binasında yaptığı kurultay çağrısı nedeniyle kesin ihraç istemiyle disiplin kurulana sevk edildi. 6 il yönetici arkadaşı için de aynı kararın alındığını belirten Akcagöz 'Değişim istemeye ve işlerin yolunda gitmediğini haykırmaya devam edeceğim' dedi.

CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!

24 Haziran seçimlerinin ardından; 4 Temmuz günü CHP il binasında basın açıklaması yaparak, parti içinde değişim şart olduğunu belirten ve kurultay çağrısı yapan eski il başkanı ve kurultay delegesi olan avukat Tufan Akcagöz, kesin ihraç istemiyle disipline verildi.

'HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİM'

18 yaşından itibaren parti içinde olduğunu dile getiren Akcagöz, disipline verilmesini eleştirerek, “Değişim istemeye ve işlerin yolunda gitmediğini haykırmaya devam edeceğim. Yerel seçimleri beklemenin, yarayı derinleştireceğini ve siyasi arenada bize bir fayda sağlamayacağını söylemeye devam edeceğim. Sadece kurultay delegesi sıfatımla değil, üye sıfatımla da doğruları konuşmaya devam edeceğim. Sosyal demokrat bir partide, herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebilme hakkını savunacağım. Daha çok mücadele edeceğim” dedi.

4 Temmuz’daki basın açıklamasına birçok CHP’li üyenin katılmasına rağmen belirli isimlerin seçilerek ihraç istemiyle disiplin kuruluna verildiğini savunan Tufan Akcagöz, “Benimle birlikte, il yöneticilerimiz Mustafa Güngör, Selçuk Alkan, Nuri Cömert, Nimet Baş, Hatice Özer ve Alican Akdağ hakkında da disiplin işlemi başlatılması talep ediliyor. 4 Temmuz tarihindeki toplantıya sadece bu yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım katılmış değildir. Toplantıya, diğer yönetim kurulu üyelerimiz Turgay Karahan, Mehmet İnan, Necmi İnce ve Ümran Kınık da katıldı. O toplantıya, bir çok partilimiz de katıldı. Ancak her nedense cımbızla seçer gibi isim seçilerek bu işlem yapılmıştır” diye konuştu.

'PARTİLİLERİMİZİN VİCDANINA BIRAKIYORUM'

Doğru bildiklerini her zaman haykırmaya devam edeceğini belirten Akcagöz şunları söyledi: Mustafa Kemal'in işaret ettiği, ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' çizgiden bir an için ayrılmadım, ayrılmayı da düşünmüyorum. Doğru bildiklerimi her zaman ve her platformda ifade etmeye devam edeceğim. Daha önce ilçe başkanı olarak, en son da ikinci dönem il başkanı seçilmek suretiyle faşizmle ve AKP'nin yanlış uygulamaları ve basiretsiz yöneticileri ile mücadele ettim. Mükafatı demek ki buymuş. Ancak, hiç bir engel tanımıyorum ve aleyhimize yürütülen disiplin sürecini ve alınan bu kararı partililerimizin tertemiz vicdanına bırakıyorum.” (Sözcü)

PARTNERKaslar yarışıyor!Kaslar yarışıyor!
MHP'li Aycan'dan aşı karşıtlığının önlenmesi için kanun teklifiMHP'li Aycan'dan aşı karşıtlığının önlenmesi için kanun teklifi
Selahattin Demirtaş'tan cezaevinde yeni fotoğrafSelahattin Demirtaş'tan cezaevinde yeni fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Samsun tufan akcagöz ihraç Kurultay

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 9 yorum
hani demokrasi vardı chp de sizin başka partiler le aranızda ne fark kaldı ki 9 seçim kaybetmiş illede koltuğum diyor
Hani yerel seçimler var diye birlik olunacaktı?böylemi birlik olunacak?
kk chp den gitmedikçe , chp ye oy yok .
CHP,nın Partı ıcı demokrası Anlayısına hayranım dogrusu, TURKIYE ıcın ıstedıklerı Demokrasıde bogle olsa gerek,
BU CHP NİN EN BÜYÜK DERDİ KE-MAL.
ee hani o ateşli hak hukuk adalet arayışları. başkasına geldimi kaplan kesiliyorlar. kendisine geldimi koltuğunu tehlikeye atan her kesi düşman sayıyor. İşte diktatörlük budur. Elinden gelse kellelerini vurdurur. Diktatör ke-mal. chp uyanmalı. chp yi eline geçiren ve emperyalizme hizmet eden bir grup yönetimi bırakmak istemiyor.
SAYIN KILIÇDAROĞLU DEMOKRASİ ANLAYIŞINIZ BU MU...
sizinle adalet yürüyüşünde yürüdüğüm için kendime kızıyorum.o koltuğa yapıştınız.sanmayin eleştirdiğiniz akepeden bir farkınız kaldi. unutmayinki artik seçmeni sandığa çekmek için hic bir artınız kalmadi.
hani demokrasi,size iyi derken dogru sizi eleştirirken neden kötü,kaç seçimdir iktidar olamıyorsunuz chp bir avuç azınlığın arpalığımı neden insan gibi çekip gitmiyorsunuz.insani degerlere demokrasiye inanan chpli seçmenlere sesleniyorum bu zorbalara oy vermeyin başka gidmeyecekler,enbaşta delege sistemi yanlış,delege partili olmalı ülkeyi düşünmeli dogruyu yapmalı,şu andaki delegelerde bunlar varmı verdiği imzanın arkasında durmayan kişiden kime ne hayır gelir gerçi bu kişilerin suçu yok sistem buna müsada etmemeli
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan cezaevinde yeni fotoğraf

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinde yeni fotoğraf

ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı

ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı

Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo

Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!

Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.