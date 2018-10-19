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CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 17:12 | Son Güncelleme

Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Sarıgül, "Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz" dedi.

CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı

Önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden Şişli belediye başkanlığına dönmeye hazırlanan CHP'li Mustafa Sarıgül adaylık başvurusunu bugün partiye yaptı . Binlerce kişilik kalabalık vatandaş topluluğuyla birlikte CHP Şişli ilçe başkanlığına gelen Mustafa Sarıgül adaylık müracaatında bulundu. İlçe merkezini ziyaret ederek parti yöneticileri ile bir süre görüşen Sarıgül adaylık dosyasını Şişli ilçe başkanı Veli Çellik'e teslim etti.

İlçe binasından ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıgül, caddede toplanan binlerce kişilik kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı . Şişliye yeni projelerle döneceğini belirten Sarıgül "gece gündüz çalışacağız. Şişli yeniden yerel yönetimlerde örnek olacak. Sadece Şişli değil İstanbul'u da partimize kazandırmak için çalışacağız" dedi. Mustafa Sarıgül konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Şişli için çok önemli bir gün. Bugün Şişlimiz için çok güzel bir gün. Ve bugün Şişlimiz için çok umutlu bir gün. Bugün birlikte geçmişte büyük emek verdiğimiz, çok önemli eserlere imza attığımız Şişlimizi yeniden şahlandırmak için önemli bir adım atıyoruz.

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'EN BÜYÜK GÜÇ HALKIN GÜCÜDÜR'

Yeni Şişli'nin temellerini inşallah hep birlikte bugün burada atıyoruz. Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. En büyük güç halkın gücüdür. Halkın gücü olmadan hiçbir şey olmaz. Bugün beni buraya getiren, bu yolculuğa çıkaran sizlerin gücüdür, sizlerin sevgisidir, halkın gücüdür.

Bugün yeni Şişli için ilçe başkanımıza gerekli müracaatları yaptık. Bu yolculukta muvaffak olacağımızdan hiç kuşkum yoktur. Seçim gününe kadar birlikte koşacağız, birlikte coşacağız. Her gün bir kartopu gibi büyüyerek, çoğalarak yeni Şişli heyecanını tüm Şişlilere yaşatacağız. Seçime kadar gece gündüz çalışacağız. Her mahalleye, her sokağa gireceğiz, her eve tek tek girip her yurttaşımızın elini sıkacağız. Kadınlarımızla beraber, gençlerimizle beraber koşacağız. Önümüzdeki günlerde çok önemli projelerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Bu projeleri açıkladığımızda Türkiye yine Şişli'yi konuşacak.

Buradan genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da söz veriyorum. Yalnızca Şişliyi değil, İstanbul'u da partimize kazandıracağız. Bunun için İstanbul adayımızla elele vererek kapı kapı dolaşacağım. Birlikte sevgiyle, çalışa çalışa kazanacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül CHP Şişli Şişli Belediye Başkanlığı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tayyibe hırsız diyenler, hırsız görsüb
bırak şişliyi sarıgüle biyük şehir adaylıgı yakışır istanbul için ya ince yıkar yada sarı gül yoksa bu akp gene alır istanbulu ankarayı iyi hesap yapmalısınız şişli zaten gelişmiş istanb6ldan büyük şehirden koy sayın sarı gül seninleyiz
İNSANLAR ESKİ YÜZLERİ GÖRMEKTEN BIKTI USANDI ARTIK YILLARDIR HİÇ BİR İŞLE UĞRAŞMAYIP AVANTADAN GEÇİNENLER HALA BAŞKA İŞİMİZE BAKALIM DEMİYOR ADAY OLMAKTANDA BIKMIYORLAR Bİ GİDİN ARTIK YAHUUUUU YETER ARTIK BEEEE
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