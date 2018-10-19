CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı

Önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden Şişli belediye başkanlığına dönmeye hazırlanan CHP'li Mustafa Sarıgül adaylık başvurusunu bugün partiye yaptı . Binlerce kişilik kalabalık vatandaş topluluğuyla birlikte CHP Şişli ilçe başkanlığına gelen Mustafa Sarıgül adaylık müracaatında bulundu. İlçe merkezini ziyaret ederek parti yöneticileri ile bir süre görüşen Sarıgül adaylık dosyasını Şişli ilçe başkanı Veli Çellik'e teslim etti.

İlçe binasından ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıgül, caddede toplanan binlerce kişilik kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı . Şişliye yeni projelerle döneceğini belirten Sarıgül "gece gündüz çalışacağız. Şişli yeniden yerel yönetimlerde örnek olacak. Sadece Şişli değil İstanbul'u da partimize kazandırmak için çalışacağız" dedi. Mustafa Sarıgül konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Şişli için çok önemli bir gün. Bugün Şişlimiz için çok güzel bir gün. Ve bugün Şişlimiz için çok umutlu bir gün. Bugün birlikte geçmişte büyük emek verdiğimiz, çok önemli eserlere imza attığımız Şişlimizi yeniden şahlandırmak için önemli bir adım atıyoruz.