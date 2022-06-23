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CHP'de 'müstehcen görüntü' iddiası! Görüntülü arayan kadın, şantaj uyguladı

23.06.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Burhanettin Çakır, iddiaya göre bir kadın tarafından görüntülü arandı. Görüşmede müstehcen görüntüleri çekilen Çakır'a daha sonra şantaj uygulanarak para talep edildi. Çakır olayın ardından hem İl Genel Meclisi Üyeliğinden hem de partisinden istifa ederken CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, "Yaşananlar her bireyin başına gelebilecek tarzda" ifadelerini kullandı.

CHP'de 'müstehcen görüntü' iddiası! Görüntülü arayan kadın, şantaj uyguladı

İddiaya göre, CHP’li İl Genel Meclisi Üyesi Burhanettin Çakır’dan, bir kadınla görüntülü görüşmesine ait müstehcen görüntüleri üzerinden şantajla para talep edildi. Bunun üzerine Burhanettin Çakır, emniyet güçlerine giderek şikayetçi oldu. Kamuoyunda yaşanan tartışmaların ardından Burhanettin Çakır hem il genel meclisi üyeliğinden hem de partisinden istifa etti.

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"KOMPLOYA UĞRAYAN ARKADAŞ ELBETTE HATALIDIR"

Yaşananların ardından İHA’ya konuşan CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Çakır’ın sanal ortamda komploya uğradığını söyledi. Çakır’ın hem il genel meclisi hem de parti üyeliğinden istifa ettiğini söyleyen Köktürk şöyle konuştu:

"Üzülerek görmekteyiz ki sanal ortamda komploya uğrayan ve kendisinden tehditle para istenen partili üzerinden birçok yanlış bilgi barındıran haberler yerel basında yer almaktadır. Yaşananlar her bireyin başına gelebilecek tarzda ve ders niteliğindedir. Benim genel olarak vatandaşlarıma da buradan seslenişim, sanal ortamda sosyal ağlardan tanımadıkları numaralardan gelen canlı görüntülü aramalara cevap vermemeleridir. Çünkü buralardan değişik tuzaklar kurulabilmektedir. Bu komploya uğrayan arkadaş elbette hatalıdır. Hatasının karşılığını ise İl Genel Meclisi ve parti üyeliğinden ayrılarak görmüştür. Bunun dışında söyleyecek sözümüz yoktur. Kendisinin şu anda CHP ile ilgili bağı bulunmamaktadır."

(İHA)

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