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  4. CHP'de 'operasyon' toplantısı! 'Hedef İmamoğlu' dendi, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken öneri gündeme geldi... Özel'in önceliği ise başka

CHP'de 'operasyon' toplantısı! 'Hedef İmamoğlu' dendi, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken öneri gündeme geldi... Özel'in önceliği ise başka

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
20.01.2025 09:59
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "ihale yolsuzluğu" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanması CHP'nin ana gündemi oldu. Parti yaşanan gelişmeler ışığında tüm hesaplarını buna göre yaparken, gündeme dikkat çeken bir iddia geldi. PM ve MYK üyeleri ile yapılan toplantıda hedefin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu ve cumhurbaşkanlığı adaylığının duyurulması gerektiği belirtildi. Toplantıda ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da adı geçerken CHP lideri Özgür Özel "Önce parti programı ve yönetimi" dedi.

CHP'de 'operasyon' toplantısı! 'Hedef İmamoğlu' dendi, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken öneri gündeme geldi... Özel'in önceliği ise başka

CHP'de ana gündem Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "ihale yolsuzluğu" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanması.

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Parti tüm hazırlıklarını bu gelişme üzerine yaparken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından PM ve MYK üyeleri ile toplantı yaptı. Toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun da konuşulduğu iddia edildi.

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"HEDEF İMAMOĞLU, ADAYLIĞI İLAN EDİLMELİ"

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre hedefin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu ve vakit geçirilmeden kendisinin cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi görüşü ifade edildi.

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ÖZEL, "ÖNCE PARTİ PROGRAMI" DEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığı da gündeme gelirken, Özgür Özel'in "Önce parti programını ve yöntemini daha sonra adayımızı açıklayacağız" dediği öne sürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
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