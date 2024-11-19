CHP'de 'saf' krizi mi çıktı? Kılıçdaroğlu'na Yavaş'tan destek geldi, İmamoğlu'nun mesajı olay oldu

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, "Safları sıklaştırın" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bu paylaşımdan yarım saat sonra yaptığı paylaşım tartışmaları beraberinde getirdi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Kasım'da hapis ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkacak. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava için paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Safları sıklaştırın..." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN GÖNDERME GİBİ PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımından 33 dakika sonra, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesabından "Bizim safımız belli" notuyla yapılan paylaşım olay oldu.

MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İmamoğlu ile son dönemde sık sık karşı karşıya geldiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Dava duruşmasına katılacağını belirten Yavaş, "Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımlar bir anda CHP kulislerinde buz gibi bir havanın esmesine neden oldu.

İMAMOĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA: 'TAMAMEN TESADÜF'

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV 100'de katıldığı programda, Murat Ongun ile yaptığı görüşmede gündemdeki bu konuları sorduğunu ifade ederek Ongun'dan videonun açıklamasının tamamen tesadüf olduğunu ve hiçbir şekilde Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na karşı bir yanıt olmadığını söyledi.

Murat Ongun'un Barış Yarkadaş'a konuya ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

"Böyle bir şey (İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na videoyla yanıt verdiği) insanların aklına nasıl gelir, hiç ilgisi yok. Videonun yayınlanması tamamen tesadüftür. Şimdiye kadar Ekrem İmamoğlu'nun hesabından ne sayın eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na ne de başka bir partiliye herhangi bir gönderme yapmadık, bunun bir örneği bile yoktur.

"İMAMOĞLU HİÇBİR YOL ARKADAŞINA BÖYLE BİR MESAJ VERMEMİŞTİR"

Ekrem İmamoğlu’nun tüm tweetlerini incelesinler. Başkanın hesabından hiçbir yol arkadaşına böyle bir karşı mesaj vermediği görülecektir. Sayın genel başkana bir dava açılmıştır, o dava açıldığında Kılıçdaroğlu'na destek tweeti de attık. Yani bugün bizim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tweet attığımızı söyleyen arkadaşlar, iktidarın açtığı bu davaya olumlu baktığımızı mı söylüyorlar. Böyle mantıksal problemi olan bir iddia olabilir mi?

"BAZI İNSANLAR GERÇEKTEN KÖTÜLÜK PEŞİNDELER"

Kılıçdaroğlu'na açılan dava parti içi bir mesele değil, ortada bir parti içi mesele yok. Genel Başkana açılan haksız ve hukuksuz bir dava var, bu davaların bir muhattabı da biziz. Bizi eleştiren arkadaşların tweetlerini de gördüm ve bunlar normal değil. Bazı kişiler gerçekten kötülük peşindeler.

Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının Sayın Kılıçdaroğlu'na açılan bir davadan memnun olduğunu kim söyleyebilir. Şu unutulmasın ki bu iktidar bizi hep terör ve terörizmle aynı cephede saf tutmakla suçladı. Biz bu iddiaların da ne kadar boş olduğunu gösterdik."

İMAMOĞLU'NUN KILIÇDAROĞLU'NUN DAVA TARİHİNDEN 1 GÜN ÖNCE ALMANYA SEYAHATİ

Yarkadaş ayrıca Kılıçdaroğlu davasının görüleceği 22 Kasım'dan 1 gün önce İmamoğlu'nun Almanya ziyaretini de Ongun'a sorduğunu kaydetti ve "Bu toplantı insan hakları ile ilgili bir konferanstır ve çok önceden planlanmış bir seyahattir." yanıtını aldığını ifade etti.