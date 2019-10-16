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CHP'de Sivas il ve merkez teşkilatlarına kayyum atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 10:57 | Son Güncelleme

Sivas’ta CHP İl ve Merkez İlçe teşkilatlarına kayyum atanarak, olağanüstü kongre kararı alındı.

CHP'de Sivas il ve merkez teşkilatlarına kayyum atandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından geçtiğimiz gün Sivas’ta CHP İl ve Merkez İlçe teşkilatlarına gönderilen resmi yazıda kayyum atandığı ve olağanüstü kongre kararı alındığı bildirildi. Geçtiğimiz hafta CHP Sivas Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan tarafından partililere atılan bir SMS ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun bazı partililerin istifasını istediği duyurulmuştu. Partide istifa tartışmaları yaşanırken, CHP Genel Merkezi tarafından İl ve Merkez İlçe Teşkilatı'na birer resmi yazı gönderildi. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem Erkek’in imzalarını taşıyan yazılarda İl Başkanlığına Yılmaz Coşkun ve İlçe Başkanlığına Sebahat Şencan’ın atandığı belirtilerek, bu iki başkan ve yeni yönetimleri ile olağanüstü kongrelere gidileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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CHP kayyum

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