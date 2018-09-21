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CHP'de istifalar bekleniyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2018 09:49 | Son Güncelleme

Yerel seçim hazırlıkları yapan CHP'de seçimlerde aday olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının "en kısa sürede" istifa etmesi istenecek.

CHP'de istifalar bekleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim startını, ekim ayı ortasında Yerel Yönetim Strateji Belgesi’ni açıklayarak verecek. Seçim startının ardından, belediye başkan adayları, “kademeli” olarak açıklanmaya başlanacak. Her ilde, aday ve seçim stratejisi belirlenmesi süreci ise Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın koordinasyonunda iki koldan yürütülecek. Bu çerçevede, vekiller, PM üyeleri ve alanında uzman isimlerin yer alacağı bir Siyasi Konsey ile üç ayrı çalışma grubu sahaya inerek, hem parti örgütünün hem de seçmenin nabzını tutacak.

ERKEN AÇIKLAMAK İSTİYORLAR

Çalışma kapsamında her bölgenin stratejisi ve aday belirleme yöntemi ayrı ayrı belirlenmeye çalışılacak. CHP, bu çerçevede özellikle belediyesi olmayan yerlerdeki adaylarını “erken” açıklamak için düğmeye bastı. Alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde parti örgütlerine bir genelge gönderilecek. Genelgede, seçimlerde aday olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının “en kısa sürede” istifa etmesi istenecek. İstifaların ardındanyeni isimlerle takviye edilecek parti örgütü seçim çalışmaları için sahaya inecek.

Seçim hazırlıklarının bir ayağını da kurultay tartışmalarında “hasar” gören parti örgütünün toparlanmasına yönelik çalışmalar oluşturuyor. Salıcı, bu çerçevede, 81 ili kapsayacak “bölge” toplantılarına devam ediyor.

‘BENCE ARTIK AKP DÜŞÜNSÜN’

Salıcı, Milliyet’e yaptığı açıklamada, parti örgütünün durumunu, bölge toplantıları ekseninde değerlendirdi. Salıcı, şunları söyledi:

“Bölge toplantılarını ilk düzenleyelim diye düşündüğümüzde amacımız, parti örgütünü derli toplu bir şekilde yerel seçim sürecine yönelik motive etmekti. O motivasyon şu anda sağlanıyor. İzmir’deki toplantımızda bir tek kişi dahi, CHP’nin yerel seçimlerdeki başarısını istemenin dışında bir konuşma yapmadı. İşte CHP örgütü böyle bir örgüt. CHP’nin 24 Haziran’dan sonra ortaya çıkan iç tartışmaları tamamen kapattığı, kendi içinde bu konuyu gündemden kaldırdığı ve partinin yerel seçim başarısını önüne koyduğu ve bunun için de motive olduğu bir süreç var. Bence artık AKP düşünsün.”

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CHP istifa yerel seçim Oğuz Kaan Salıcı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Chp boşa uğraşıyor. Bu seçimden sonra Kilictarolu gidecek ince gelecek..
partiyi de kapatıp gitsinler, iste o zaman bu ülke için en güzel hizmeti yapmış olurlar.
battal ilgezdi yeniden aday olacak mı? imar ile ilgili yaptığı tek bir icraat yok.
Kemal kendin çalıp kendin oynamaya devam ediyorsun. Böyle devam et sen.
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