CHP'de istifalar bekleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim startını, ekim ayı ortasında Yerel Yönetim Strateji Belgesi’ni açıklayarak verecek. Seçim startının ardından, belediye başkan adayları, “kademeli” olarak açıklanmaya başlanacak. Her ilde, aday ve seçim stratejisi belirlenmesi süreci ise Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın koordinasyonunda iki koldan yürütülecek. Bu çerçevede, vekiller, PM üyeleri ve alanında uzman isimlerin yer alacağı bir Siyasi Konsey ile üç ayrı çalışma grubu sahaya inerek, hem parti örgütünün hem de seçmenin nabzını tutacak.

ERKEN AÇIKLAMAK İSTİYORLAR

Çalışma kapsamında her bölgenin stratejisi ve aday belirleme yöntemi ayrı ayrı belirlenmeye çalışılacak. CHP, bu çerçevede özellikle belediyesi olmayan yerlerdeki adaylarını “erken” açıklamak için düğmeye bastı. Alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde parti örgütlerine bir genelge gönderilecek. Genelgede, seçimlerde aday olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının “en kısa sürede” istifa etmesi istenecek. İstifaların ardındanyeni isimlerle takviye edilecek parti örgütü seçim çalışmaları için sahaya inecek.