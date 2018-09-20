CHP’de yerel seçim hazırlıkları: En önemli 6 hedef

Cumhuriyet Halk Partisi, 24 Haziran seçimlerinden sonra 2019'daki yerel seçimlerle ilgili çalışmalara başladı. Partide, yerel seçimlerin özellikle büyük şehirlerde 'eldeki belediyeleri korumak, elde olmayanları almak' parolasıyla yürütüleceği konuşuluyor. 6 BÜYÜKŞEHİR EN ÖNEMLİ HEDEF CHP 'de 6 büyükşehirin mutlaka alınması, en önemli hedef olarak belirlendi. Buna göre CHP, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara ile birlikte Adana, Mersin, Antalya ve Balıkesir'in alınması için sıkı çalışma yürütülecek. REFERANDUM VE 24 HAZİRAN SEÇİMLERİ DİKKATE ALINDI Hedefler belirlenirken, 2014 yerel seçimleri ve 24 Haziran seçimleriyle birlikte 2017'deki referandum sonuçları da dikkate alındı. 'GENÇ VE DİNAMİK' VURGUSU Ankara kulislerinden alınan bilgilere göre CHP özellikle 'genç ve dinamik' adaylar üzerinde yoğunlaşıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yöneticilerine verdiği 'seçilecek adayların üzerinde durun' talimatı ve genç, aynı zamanda dinamik olan adayların aranıp bulunması isteği kulislerden gelen bilgilere göre bazı isimlerin öne çıkmasını sağladı. “İSTANBUL’UN EN BÜYÜK SORUNU DEPREMDİR” CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yerel seçimler ve belediyecilik anlayışıyla ilgili olarak “Şeffaf ve hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışı getirmeliyiz. Yaşanabilir bir şehir oluşturmamız için önümüzde hiçbir engel yok. Dünyanın en iyi şehirleriyle rekabet edebilecek gücü ve tarihi dokusu olan İstanbul en iyi şekilde yönetilmeyi hak ediyor.” diye konuştu.

İstanbul’un en büyük sorununun deprem sorunu olduğunu kaydeden Tekin, “İstanbul’un birçok sorunu var. Altyapı, ulaşım, kentsel dönüşüm, temiz hava gibi sorunları var. Ama en temel sorunların başında deprem sorunu geliyor. İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmezsek maliyeti çok ağır olur. Altından kalkamayız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Dünyanın en iyi örneklerini inceledik. Tamamen profesyonel bir ekipten oluşan kadromuzla İstanbul’u depreme hazırlıklı bir hale getireceğiz.” şeklinde konuştu. İSTANBUL VE İLÇELERİNDEKİ SORUNLAR Genel seçimlerde CHP İstanbul Milletvekili Adayı olan ve İstanbul’un ilçeleri için kulislerde adı anılan Av. Özgür Düzgün, yerel seçimlerle ilgili olarak "Partimiz ve halkımızın görev vermesi durumunda göreve hazırım. Bu görevi layıkı ile yerine getirmek adına dünyadaki başarılı belediye ve belediyecilik örneklerini inceliyoruz." dedi. Düzgün, İstanbul'un ve ilçelerinin büyük sorunları olduğunu söyleyerek "Özellikle ulaşım ve altyapı problemleri bilinçsiz kentleşme ve yapılaşmanın biz İstanbullulara en büyük hediyesi oldu. Altyapı dikkate alınmadan özellikle Beşiktaş ve çevresinde yapılan AVM projeleri ve konut projeleri trafik sorunlarına ve altyapı sistemlerinin çökmesine neden oldu." diye konuştu.