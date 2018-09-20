CHP’de yerel seçim hazırlıkları: En önemli 6 hedef

Cumhuriyet Halk Partisi, 24 Haziran seçimlerinden sonra 2019'daki yerel seçimlerle ilgili çalışmalara başladı. Partide, yerel seçimlerin özellikle büyük şehirlerde 'eldeki belediyeleri korumak, elde olmayanları almak' parolasıyla yürütüleceği konuşuluyor.
CHP 'de 6 büyükşehirin mutlaka alınması, en önemli hedef olarak belirlendi. Buna göre CHP, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara ile birlikte Adana, Mersin, Antalya ve Balıkesir'in alınması için sıkı çalışma yürütülecek.
Hedefler belirlenirken, 2014 yerel seçimleri ve 24 Haziran seçimleriyle birlikte 2017'deki referandum sonuçları da dikkate alındı.
Ankara kulislerinden alınan bilgilere göre CHP özellikle 'genç ve dinamik' adaylar üzerinde yoğunlaşıyor.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yöneticilerine verdiği 'seçilecek adayların üzerinde durun' talimatı ve genç, aynı zamanda dinamik olan adayların aranıp bulunması isteği kulislerden gelen bilgilere göre bazı isimlerin öne çıkmasını sağladı.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yerel seçimler ve belediyecilik anlayışıyla ilgili olarak “Şeffaf ve hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışı getirmeliyiz. Yaşanabilir bir şehir oluşturmamız için önümüzde hiçbir engel yok. Dünyanın en iyi şehirleriyle rekabet edebilecek gücü ve tarihi dokusu olan İstanbul en iyi şekilde yönetilmeyi hak ediyor.” diye konuştu.
İstanbul’un en büyük sorununun deprem sorunu olduğunu kaydeden Tekin, “İstanbul’un birçok sorunu var. Altyapı, ulaşım, kentsel dönüşüm, temiz hava gibi sorunları var. Ama en temel sorunların başında deprem sorunu geliyor. İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmezsek maliyeti çok ağır olur. Altından kalkamayız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Dünyanın en iyi örneklerini inceledik. Tamamen profesyonel bir ekipten oluşan kadromuzla İstanbul’u depreme hazırlıklı bir hale getireceğiz.” şeklinde konuştu.
Genel seçimlerde CHP İstanbul Milletvekili Adayı olan ve İstanbul’un ilçeleri için kulislerde adı anılan Av. Özgür Düzgün, yerel seçimlerle ilgili olarak "Partimiz ve halkımızın görev vermesi durumunda göreve hazırım. Bu görevi layıkı ile yerine getirmek adına dünyadaki başarılı belediye ve belediyecilik örneklerini inceliyoruz." dedi.
Düzgün, İstanbul'un ve ilçelerinin büyük sorunları olduğunu söyleyerek "Özellikle ulaşım ve altyapı problemleri bilinçsiz kentleşme ve yapılaşmanın biz İstanbullulara en büyük hediyesi oldu. Altyapı dikkate alınmadan özellikle Beşiktaş ve çevresinde yapılan AVM projeleri ve konut projeleri trafik sorunlarına ve altyapı sistemlerinin çökmesine neden oldu." diye konuştu.
İlk etapta bu sorunların çözülmesinin ilk hedef olması gerektiğini kaydeden Düzgün, "Avrupa'nın büyük metropolleri Paris ve Londra İstanbul ile kıyaslandığında yaşam kalitesi açısından çok öndeler. Tıpkı bu şehirlerde olduğu gibi yaşayanların yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeliyiz." dedi.
Türkiye'nin sosyal demokrat ilkeler ile yönetilen halkçı ve halktan belediyelere ve belediyeciliğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Düzgün, konuşmasına şöyle devam etti:
"Sosyal demokrat belediyeciliğin dünyada önemli örnekleri var. Özellikle Almanya örneğinde gerek belediye meclisleri ve hatta belediye başkanı düzeyinde Türk göçmenlerin yer alıyor olması yerel yönetimde katılım ve kapsayıcılığın iyi bir örneği. Bizim belediyelerimizde de belediye meclisleri en aktif şekilde ve hatta başkan vesayetini de ortadan kaldırarak çalışabilmeli ve toplumun tüm kesimlerinden oluşmalı." (Cumhuriyet)
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