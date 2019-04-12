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CHP'de yerel seçimler sonrası flaş İstanbul çıkarması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 13:49 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'da partisinin TBMM Grubu İstişare Toplantısı'na başkanlık edecek.

CHP'de yerel seçimler sonrası flaş İstanbul çıkarması

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün kara yoluyla İstanbul'a hareket ettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Elite World Hotel'de saat 15.00'te başlayacak CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı'na başkanlık edeceği bildirildi.

AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

SEÇİMLERDEN SONRA İLK!

Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez İstanbul'a gidiyor. (AA)

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CHP istanbul Kemal Kılıçdaroğlu

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