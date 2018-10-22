CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP’de 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak aday adaylığı başvuruları bir hafta uzatılırken, kulislerde pek çok isim konuşuluyor. Mevcut pek çok belediye başkanıyla yola devam edileceği belirtilirken; İstanbul, İzmir ve Ankara gibi tartışmalı pek çok kentte adayların açıklanmasının aralık ayında olabileceği konuşuluyor. CHP’nin 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin de ön seçim olması durumunda İstanbul’da adaylığa sıcak baktığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre aday adaylığı başvurularının 26 Ekim’e uzatılmasına karşın 24 Ekim’de yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında ilk adayların belirlenmesi bekleniyor. Kulislerde yola devam etme eğilimi öne çıkan bazı CHP’li belediye başkanlarının isimlerinin de erkenden açıklanabileceği kaydediliyor. PM toplantısında yaklaşık 200 adayın belirleneceği konuşulurken, söz konusu adayların daha çok ilçe belediyeleri ve üzerinde tam mutabakat sağlanan isimlerden oluşacağı da vurgulanıyor.