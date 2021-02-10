CHP'deki istifalar sonrası dikkat çeken anket

CHP’deki istifaların kamuoyuna yansımalarını ölçmek için araştırma yapan Areda Survey, ‘CHP’deki Gelişmeler Özel Dosya’ başlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Türkiye genelinde gerçekleşen araştırmada, 2 bin 486 kişiye ‘CHP’den Muharrem İnce’nin kuracağı partiye yeni katılımların olacağını düşünüyor musunuz?’ sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 50,3’ü “Hem teşkilat hem vekil düzeyinde olur” dedi.

KATILIMCILAR ŞİMŞEK’İN MİLİTAN YAKIŞTIRMASINI YANITLADI

Yaklaşık 2 hafta önce CHP’li Eski Milletvekili Berhan Şimşek’in katıldığı bir programda vali ve kaymakamlara yönelik ‘militan’ ifadeleri hatırlatılan araştırmada katılımcılara ‘CHP’li Berhan Şimşek’in kaymakam ve valiler ile ilgili militan benzetmesine katılıyor musunuz?’ sorusu soruldu. Bu soruya vatandaşların yüzde 32,5’i ‘evet’ yüzde 67,5’i ise ‘hayır’ yanıtını verdi.

Anketteki bir diğer soru ise, ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun militan söylemini meclis kürsüsüne taşımasını doğru buluyor musunuz?’ oldu. Katılımcıların yüzde 37.8’i ‘evet’ cevabıyla desteklerken, yüzde 62.2’lik kesim ise ‘hayır’ diyerek desteklemediğini bildirdi.