CHP'den 6'lı ittifak mesajı: Kimse boşuna heveslenmesin...

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP'li Öztrak, Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel ekonomiye de ciddi bir maliyeti olacağını belirterek, "Savaş; enerji, emtia ve başta buğday olmak üzere gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep oldu. Pandemi sonrasında dünyada yaşanan arz güvenliği sorunları ve enflasyonist süreç savaş nedeniyle daha da ağırlaşacak. Bu savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biri de Türkiye. Bu iktidar döneminde Rusya ile ilişkilerimizin, Türkiye aleyhine asimetrik bir biçimde gelişmesi ve Rusya'ya artan enerji bağımlılığı bunda önemli bir etken. Diğer yandan iki ülke de turizmde en önemli ortaklarımızdan. Tarım ürünleri ticaretimizde de önemli bir yer tutuyorlar. Sadece bu kanallardan Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'ye 35-40 milyar dolar bir fatura çıkaracağı öngörülüyor" dedi.

'SANDIĞI BEKLİYORUZ'

Daha sonra artan gıda fiyatlarına değinen Öztrak, "Çarşı-pazar yanıyor. İnsanlar meyveyi-sebzeyi taneyle alıyor. Şahsım hükümeti çarşı pazardaki etiketlerle, operasyon çekmekle uğraşıyor. Müfettişleri esnafın üzerine gönderiyor. Hala kavrayamadılar, enflasyonla mücadele markette sopayla yapılmaz. Çözüm tarlada, çözüm üretimde. Millet eti, balığı unuttu. Göreve hazırız. Sandıkta milletimiz kendisini hakir görenlere, gözünün içine baka baka dalga geçenlere dersini verecek. Biz hazırız, milletimiz hazır. Sandığı istiyoruz. Sandığı bekliyoruz" diye konuştu.

'YUVARLAK MASADA ÇATLAK OLMAZ'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, bir gazetecinin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'Öyle 6 partiye de ihtiyacımız yok. Tek başımıza da hazırlanıyoruz' şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, 'Yuvarlak masada çatlak mı var?' sorusu üzerine, "Kimse boşuna heveslenmesin. Yuvarlak masada çatlak falan olmaz. Hem soruyu çarpıtarak hem de Sayın Özel'in cevabının tamamını okumadan böyle bir soru soruluyor. Soruyu ve cevabı tastamam okursanız o zaman ne demek istediğimizi, nereye doğru gitmekte olduğumuzu anlarsanız" diye cevap verdi.

Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır programıyla ilgili soruyu da, "Genel başkanımızın Diyarbakır programı artık netleşiyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Genel başkanımız nasıl tüm Türkiye'yi kucaklıyorsa Diyarbakır'ı ve Diyarbakırlıları da kucaklayacak" diyerek yanıtladı.

DHA

