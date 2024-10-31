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  4. CHP'den 81 ilden 'İstanbul' çıkarması! Esenyurt gerilimi tırmanıyor... Polis engeli kalktı, miting otobüsü alana girdi

CHP'den 81 ilden 'İstanbul' çıkarması! Esenyurt gerilimi tırmanıyor... Polis engeli kalktı, miting otobüsü alana girdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.10.2024 11:30
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Türkiye son 24 saatte yine olağanüstü bir gündemle karşı karşıya. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı ve yerine kayyum olarak Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı. CHP ise yaşananlara tepki göstermek için Türkiye genelinde bütün programlarını iptal etti ve belediye başkanlarını İstanbul'a çağırdı. Esenyurt Meydanı'na gelen CHP'li milletvekilleri ise polis engeliyle karşılaşırken, bir süre sonra barikat kalktı ve CHP otobüsü alana giriş yaptı.

CHP'den 81 ilden 'İstanbul' çıkarması! Esenyurt gerilimi tırmanıyor... Polis engeli kalktı, miting otobüsü alana girdi

Esenyurt Belediyesine yapılan operasyon sonucunda Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyum atanmasının ardından CHP İstanbul çıkarması için harekete geçti. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelindeki 411 belediye başkanını İstanbul'a davet etti. Tüm il ve ilçe başkanlarının programlarını iptal edip bugün saat 16:00'da Esenyurt'ta toplanması bekleniyor.

CHP OTOBÜSÜ DURDURULDU

Öte yandan Esenyurt'a giriş yapmak isteyen CHP'liler polis engeliyle karşılaştı. CHP otobüsü Esenyurt girişinde durduruldu.

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CHP'Lİ VEKİLLER ALANA ALINMADI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atılmasına tepki göstermek için Esenyurt Meydanı'na gelen CHP'li Mahmut Tanal, Özgür Karabat, Ali Mahir Başarır polis tarafından içeri alınmadı.

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POLİS ENGELİ KALDIRDI, ALANA GİRİŞ YAPILDI

Yapılan görüşmeler sonrasında ise polis engeli kalktı, CHP otobüsü alana giriş yaptı.

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CHP LİDERİ ÖZEL: "EYLEM YERİMİZ DEĞİŞTİ"

Alana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Kritik toplantı öncesi kısa bir basın toplantısı yapan Özel, şu ifadeleri kullandı;

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"Biliyorsunuz dün Esenyurt'un iradesine, Esenyurt'ta yaşayan her 2 kişiden 1'nin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak, yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Sorduk Esenyurt'un en büyük meydanı neresi diye. Bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16:00'da toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmişti."

İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan da çağrı geldi. İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!' Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez."

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GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI, KAYYUM ATANDI

Dün sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Özer, emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Özer, çıkarıldığı mahkeme tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

AA-20241030-36055100-36055097-ESENYURT_BELEDIYE_BASKANI_AHMET_OZER_TEROR_SORUSTURMASI_KAPSAMINDA_GOZALTINA_ALINDI

Bu gelişmenin ardından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, görevden uzaklaştırıldı ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı.

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TÜM PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ, 411 BAŞKAN ÇAĞIRILDI

Sıcak gelişmelerin ardından 1-3 Kasım'da düzenlenmesi planlanan CHP kampı iptal edilmiş, Genel Başkan Özgür Özel milletvekillerini İstanbul'a çağırmıştı. Şimdi ise CHP, Türkiye genelindeki 411 belediye başkanını İstanbul'a çağırdı.

AA-20241030-36060222-36060208-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_SENDIKALAR_VE_EMEK_ORGUTLERI_BULUSMASINDA_KONUSTU

MANSUR YAVAŞ KATILMAYACAK

Mansur Yavaş'ın Ankara'da cenaze törenine katılması nedeniyle Esenyurtta düzenlenecek olan mitinge gitmeyeceği öğrenildi.

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16.00'DA ESENYURT BELEDİYESİNDE TOPLANACAKLAR

Özel sosyal medya paylaşımında Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet etmişti.

VEKİLLER KOMİSYONA DA KATILMADI

TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçesi görüşmeleri, Mehmet Muş Başkanlığı'ndaki Plan Bütçe Komisyonu'nda başladı. CHP’li milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından bütçe görüşmelerine katılmadı. CHP'li milletvekilleri, Özer'in tutuklanmasına ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla İstanbul’a gitti.

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İstanbul Esenyurt Özgür Özel CHP Ahmet Özer
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