CHP'den aday gösterilmeyen Handan Toprak Benli DSP'ye katıldı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçim hazırlıkları ve aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin iki partili sisteme götürülmeye çalışıldığını ve bu yönde yapılan ittifakların doğru olmadığını her zaman dile getirdiklerini belirten Aksakal, halkına hizmet etmek isteyen ve bulunduğu yerde karşılığı olan isimleri belediye başkan adayı olarak gösterdiklerini bildirdi.

Partilerinden istifa edip gelmeleri kaydıyla yapılan başvuruları da değerlendirdiklerini ifade eden Aksakal, "Bugün de başarılı bir belediye başkanı olan ve daha önce müracaatta bulunan Avcılar Belediye Başkanı Sayın Handan Toprak Benli partimize katıldı. Kendisini ayrıca 31 Mart seçimlerinde Avcılar'dan belediye başkan adayı gösterdik." dedi.

Aksakal, Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da pazartesi günü DSP'ye katılacaklarını duyurdu. Her iki isim de CHP tarafından yeniden aday gösterilmemişti.

"DSP'DE DEVAM EDİYORUZ"

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de DSP'ye katılımı ile ilgili, "Yurtsever aydın sorumluluğuyla; bir şehremini, belediye başkanı olarak demokrasi ve kadının insan hakları konusunda mücadeleye; Atatürk ilkelerine bağlı, Türk siyasi tarihinin dürüst lideri Bülent Ecevit'in kurduğu DSP'de devam diyoruz." açıklamasında bulundu.

CHP, Avcılar Belediye Başkanlığına Turan Hançerli'yi aday göstermişti. (AA)

